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Происшествия
29.08.2019 23:03
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Запаркованный двор на Воскресенской набережной не поделили Даша на Land Rover и Олеся на Lexus. Одна заботилась о ребёнке, вторая стремилась вперёд

После публикации «Фонтанки» о брошенном на полчаса посреди проезжей части во дворе на Воскресенской набережной Land Rover с редакцией связалась водитель проштрафившейся машины и любезно предоставила видео с камер наблюдения. Девушка утверждает, что на несколько минут сбегала с ребёнком в туалет, а из окон машины напротив на неё неприлично и агрессивно жестикулировали. 

Как рассказала 29 августа «Фонтанке» Дарья, водитель внедорожника британского происхождения, во двор она заехала по нужде. Ее семилетняя дочь просилась в туалет и парковаться надо было срочно. Навстречу ей в этот момент на Lexus ехала Олеся. Эта девушка объяснила редакции, что во двор зарулила со стороны Водопроводного переулка. Встретились они в узком, запаркованном проезде. 

Судя по данным с различных карт, все остальные вьезды, кроме того, откуда приехал Lexus, оборудованы шлагбаумами, и кроме как со стороны Водопроводного во двор без пропуска не попасть. 

На кадрах с камеры видно, что сперва Lexus пропустил легковушку и уже потом двинулся вперёд, где в кадре после попытки запарковаться появляется «морда» Land Rover. «Я остановилась, чтобы она завершила манёвр, понимая, что мы не разъедемся. После неудачной попытки парковки она дала по газам и подъехала ко мне вплотную и решила, эмоционально показывая, что я должна сдавать задом из двора», – рассказывает Олеся. 

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«Мы с дочкой двигались по направлению к Водопроводному переулку. Навстречу в арку заезжала эта женщина. Я поняла, что мы не разберёмся и начала сдавать назад. Она остановилась и не захотела двигаться дальше. Выключила зажигание и начала смотреть в телефон. Я включила аварийку и выскочила с ребёнком, пока не случилась катастрофа прям у нас в машине», – объясняет Дарья. 

Обе девушки говорят о жестикуляции, которую наблюдали из салонов своих автомобилей. 

Водитель «Ровера» утверждает, что ее не было несколько минут. И здесь «Фонтанка» признает, что слова очевидцев о получасовой пробке действительно были некорректны — судя по записи, отсутствовала Дарья и ее дочь семь минут. 

Смотреть в новом окне Читательница "Фонтанки" Дарья

Пока водитель Land Rover водила дочь в туалет, Олеся, глядя на мигающий ей «аварийкой» внедорожник, пыталась вызвать ГИБДД, но не успела. Вскоре машины разъехались, Дарья сдала задом и освободила проезд. Инспекция, в свою очередь, связалась с редакцией с уточняющими вопросами. В дорожной полиции подтвердили, что брошенная посреди запаркованного двора машина — это нарушение правил дорожного движения, чем бы оно ни было мотивировано.

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