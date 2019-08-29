Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

В Роспотребнадзоре по Москве заявили, что нашли нарушения санитарных норм у 98% торговых точек, продающих шаурму. Об этом сообщается на сайте ведомства 29 августа. Всего проверили 66 объектов, нарушения найдены на 65-ти.

«В 65 проверенных предприятиях (98%) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции, требований технических регламентов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей», – говорится в сообщении ведомства.

Среди самых популярных нарушений — несоблюдение сроков и правил хранения продуктов. Отсутствие на них необходимых документов и маркировки. Претензии у специалистов Роспотребнадзора также возникли к санитарно-техническому состоянию помещений, отсутствию системы водоснабжения и соблюдению личной гигиены. В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружили кишечную палочку. Всего изъято и уничтожено более 600 кг сырья и готовой продукции.

34 торговые точки после проверки временно закрыли. В суды направлены 53 административных дела: 23 заведения закрыли на 30-90 дней, одно оштрафовали на тысячу рублей, еще 29 дел не рассмотрены.