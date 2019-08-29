«Наверное, в Америке такое уже не производится». Лукашенко передал подарки Трампу и его жене

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном попросил его передать подарки своему американскому коллеге и его супруге. Об этом 29 августа пишет государственное информационное агентство БЕЛТА.

Трампу Лукашенко подарил кортик и напомнил, что болел на выборах именно за нынешнего главу США. Жене американского президента из Белоруссии везут скатерть с салфетками из льна. «Наверное, в Америке такое уже не производится. Это женское, она ведь имеет отношение к славянскому льну», – сказал Лукашенко, напомнив про то, что Мелания Трамп родом из Словении.

Самому Болтону достались шоколадные конфеты и «традиционный спиртной напиток — водка», – пишет БЕЛТА.

Отметим, Болтон стал самым вывысокопоставленным представителем Соединенных Штатов, посетившим Белоруссию с начала века. В ходе его визита Лукашенко заявил, что хотел бы начать отношения с США «с чистого листа». Впрочем, Болтон на брифинге 29 августа подчеркнул, что пока встреча не принесла никаких результатов.