Дзюба о жеребьевке Лиги чемпионов: «Я очень хотел «Реал», зато есть шанс выйти из группы»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, которая прошла в четверг, 29 августа.

«Не самые лучшие соперники, не очень удобные — «Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг» — все команды неприятные, со всеми «Зенит» играл. Тяжелая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, поэтому «будем посмотреть», как говорится. «Бенфика» — чемпион, «Лейпциг» — самая сильная команда из четвертой корзины, поэтому никаких преимуществ у нас не будет. Это Лига чемпионов, там нет команд, которые можно легко пройти. Повоюем! Я ждал «Динамо Загреб», но ничего страшного. Я очень хотел «Реал», честно. Это моя любимая команда, очень ждал ее. В этом плане «Локомотиву» повезло — они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шанс выйти из группы», – цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не очень доволен результатами жеребьевки. Напомним, петербуржцы попали в группу G. За выход в плей-офф петербуржцы поспорят с «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «РБ Лейпциг»(Германия).