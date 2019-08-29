Apple объявила дату презентации новых продуктов. СМИ пишут, что покажут новые iPhone, iPad, MacBook Pro и Apple Watch

Новые продукты компании Apple представят широкой публике 10 сентября. Об этом 29 августа сообщается на сайте компании.

Презентация пройдет в Театре Стива Джобса в штаб-квартире Apple в Калифорнии. Источники Bloomberg рассказали, что Apple представит три новых iPhone (линейка Pro iPhones), обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch. Также покажут и новые аксессуары — в частности, AirPods и HomePod.

Следующее поколение айфонов, скорее всего, поступит в продажу спустя две недели после презентации. Традиционно новые iPhone начинают продавать в четвертом квартале года, в период праздников.