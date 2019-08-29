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Город
29.08.2019 21:16
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«Орион плюс» отремонтирует «дополнительные» дороги на севере города. Деньги на новые конкурсы Смольный перекинул со строительства

«Орион плюс» выиграл аукцион на ремонт дорог в северных районах города за 850,5 млн рублей. Дополнительные 2,4 млрд ранее изыскал комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Информация о победителе опубликована на сайте госзакупок 29 августа. Судя по ней, «Орион плюс» обошел на аукционе «АБЗ-Дорстрой». Ранее «Фонтанка» сообщала, что за ремонт 5 адресов в северных районах города дирекция готова заплатить 854 млн рублей. В списке участки проспекта Энгельса от Новосильцевского переулка до Северного проспекта, улицы Оптиков от Планерной до Шуваловского проспекта, проспекта Непокоренных от площади Мужества до Меншиковского проспекта, Северного проспекта между улицами Вавилова и Руставели, а также Северная площадь. Дедлайн установлен до 15 ноября.

«Фонтанка» сообщала, что КРТИ перекинул на ремонт дорог в 2019 году дополнительные 2,4 млрд рублей. Эти средства сняли с объектов капстроительства: отмененной развязки на «Экспофорум», объектов компании «Пилон» и перенесенной на более поздний срок Южной магистрали. Порядка 600 млн рублей направлено на Выборгское шоссе. Около 960 млн – на южные дороги, этот контракт достался «АБЗ-Дорстрой»: проспект Народного Ополчения и Шлиссельбургский проспект, участки набережной Обводного канала от Московского до Царскосельского ж/д моста, Малой Балканской улицы от Димитрова до Карпатской, Днепропетровской улицы от Обводного канала до Расстанной и Касимовской улицы от Камчатской до Грузинской. 

Еще до появления новых средств Смольный распределил порядка 5 млрд рублей на обновление асфальта в Петербурге. В юго-западных административных районах работать будет ПО «Возрождение», в северо-восточных – СК «Орион плюс». Контракт на северо-западе достался АО «ВАД», а в Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах – «АБЗ-Дорстрой».

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