Семак об итогах жеребьевки Лиги чемпионов: «Мы не очень рады такому жребию»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

– С «Бенфикой» мы достаточно часто встречались, с «Лионом» — пореже, а «Лейпциг»... Даже Клопп не хотел с ними встречаться. – цитирует 29 августа Семака пресс-служба «Зенита». – Крепкая команда. А группа — очень серьезная. Мы понимаем наш уровень и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины.

Напомним, петербуржцы попали в группу G. За выход в плей-офф петербуржцы поспорят с «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «РБ Лейпциг»(Германия).