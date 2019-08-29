Концепция поменялась. Смольный снова выбрал подрядчика для экопарка в Юнтолово, и впервые это не «Профистрой Северо-Запад»

Справка:

В конце февраля 2019 года Центр комплексного благоустройства объявил конкурс на 1,18 млрд рублей. По плану до октября 2021 года здесь должна появиться прогулочная зона с деревянными настилами, предполагается высадить около 6 тысяч деревьев. 17% финансирования заложены на 2019 год, 32% – на 2020-й, 51% – на 2021-й.

О том, что северо-западнее перекрестка Яхтенная – Камышовая у Юнтоловского заказника появится парк в 75 га, заявили несколько лет назад, после того как стало понятно, что зоопарка здесь не будет. Инженерную подготовку начали в 2017-м. Территория будет сочетать лесопарковую зону, где максимально сохранят ландшафт, и парковую – оборудованную всем необходимым для отдыха. В парковой зоне, расположенной у жилой застройки, обустроят дорожки, площадки для отдыха, детские и спортивные уголки. В лесопарковой зоне, ближе к реке Глухарке, вмешательство в естественную среду будет минимальным. Здесь предстоит проложить пирсы и дорожки из природных материалов или на специальном деревянном настиле, который позволит сохранить от вытаптывания редкие растения, и оборудовать площадки для наблюдения за птицами.