Концепция поменялась. Смольный снова выбрал подрядчика для экопарка в Юнтолово, и впервые это не «Профистрой Северо-Запад»
Центр комплексного благоустройства в очередной раз подвел итоги конкурса на строительство экопарка в Приморском районе. «Профистрой Северо-Запада» впервые не освободили от конкуренции – и победитель сразу сменился.
Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок 29 августа, победителем стало ОАО «Специализированное строительное управление – 5», предложившее при стартовой цене 1,2 млрд выполнить работу за 895 млн. Его конкурент – и неоднократный победитель этого аукциона - «Профистрой Северо-Запад» снизил цену только до 915 млн.
Добавим, это первый случай, когда до этапа рассмотрения вторых частей заявок допустили кого-то, кроме «Профистроя». «Фонтанка» подробно описывала эпопею с выбором подрядчика для экопарка в Юнтолово Сама закупка была объявлена еще в феврале. В апреле единственным соответствующим требованиям участником был признан «Профистрой Северо-Запад», однако ФАС отменила протокол его победы. Во второй раз ситуация повторилась, «Профистрой Северо-Запад» объявили победителем 9 июля, однако антимонопольная служба откатила конкурс. В третий раз победа компании, принадлежащей Дмитрию Солопову, досталась 30 июля . 8 августа ФАС аннулировала итоги аукциона.
Справка:
В конце февраля 2019 года Центр комплексного благоустройства объявил конкурс на 1,18 млрд рублей. По плану до октября 2021 года здесь должна появиться прогулочная зона с деревянными настилами, предполагается высадить около 6 тысяч деревьев. 17% финансирования заложены на 2019 год, 32% – на 2020-й, 51% – на 2021-й.
О том, что северо-западнее перекрестка Яхтенная – Камышовая у Юнтоловского заказника появится парк в 75 га, заявили несколько лет назад, после того как стало понятно, что зоопарка здесь не будет. Инженерную подготовку начали в 2017-м. Территория будет сочетать лесопарковую зону, где максимально сохранят ландшафт, и парковую – оборудованную всем необходимым для отдыха. В парковой зоне, расположенной у жилой застройки, обустроят дорожки, площадки для отдыха, детские и спортивные уголки. В лесопарковой зоне, ближе к реке Глухарке, вмешательство в естественную среду будет минимальным. Здесь предстоит проложить пирсы и дорожки из природных материалов или на специальном деревянном настиле, который позволит сохранить от вытаптывания редкие растения, и оборудовать площадки для наблюдения за птицами.