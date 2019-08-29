Петроградский район оставили без единого оппозиционера. На территории спикера ЗакСа единороссы будут конкурировать со спойлерами

Верховный суд России снял с выборов в муниципалитете "Введенский" (Петроградский район) двух кандидатов от "Яблока" – Павла Хусу и Павла Калайдина. Это решение суд принял 29 августа, сообщил "Фонтанке" юрист штаба партии Виктор Воробьев.

Павел Хусу и Павел Калайдин были единственными оппозиционными кандидатами, которым удалось зарегистрироваться на выборах в Петроградском районе – на территории, подконтрольной спикеру заксобрания Петербурга и лидеру региональной "Единой России" Вячеславу Макарову. После решения Верховного суда ни в одном из шести муниципалитетов, расположенных в этом районе, не осталось кандидатов от оппозиции.

Жители муниципалитетов "Чкаловское" и "Кронверкское", например, в бюллетенях увидят одинаковую картину: на десять депутатских мандатов претендуют десять кандидатов от "Единой России" и четверо самовыдвиженцев. В "Аптекарском острове" – то же самое, но самовыдвиженцев шестеро. В "Посадском", "Введенском" и "Петровском" ряды единороссов и самовыдвиженцев разбавили одним-двумя кандидатами от КПРФ.

При этом среди самовыдвиженцев много подконтрольных нынешним муниципальным властям или близких к Вячеславу Макарову. С единороссами конкурируют сотрудники местных администраций и районных бюджетных учреждений. В "Чкаловском", например, самовыдвиженцем в выборах участвует директор компании "Стройсад" Андрей Григорьев, замешанный в скандале с уничтожением барельефа Мефистофеля на Лахтинской улице, который связывали с именем Вячеслава Макарова. От КПРФ в "Посадском" баллотируются 23-летний уборщик психиатрической больницы Дмитрий Олинчук и одиннадцатиклассник Семен Жученко.

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Зарегистрироваться кандидатами Павлу Хусу и Павлу Калайдину удалось почти случайно. Как и всем остальным кандидатам, выдвинутым "Яблоком" в муниципалитеты Петроградского района, местные избиркомы им сперва отказали. Кандидаты якобы перепутали документы, необходимые для выдвижения: Павел Хусу подал справку на имя Павла Калайдина, и наоборот. Такая неразбериха, как утверждают в муниципалитетах, произошла с кандидатами от "Яблока" по всему Петроградскому району. Яблочники пожаловались на отказ в регистрации в петербургский избирком, но безуспешно.

Однако Центральная избирательная комиссия встала на сторону партии и велела зарегистрировать Хусу и Калайдина на выборах. Горизбирком подчинился, но нехотя: когда конкуренты-самовыдвиженцы попытались оспорить это решение в суде, представитель городской комиссии выступил на их стороне и попросил судью отменить регистрацию яблочников. Городской суд снимать кандидатов отказался, но в апелляционной инстанции его решение не устояло.

Посмотреть, какие кандидаты баллотируются в каждом муниципалитете Петербурга, можно с помощью специального сервиса "Фонтанки". В поиске можно узнать не только из каких кандидатов выбрать, но и где проголосовать.