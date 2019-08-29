Искали c вертолётом, военными и полицией. Спасатели обнаружили пропавшую в лесу под Петербургом шестилетнюю Алину

Пропавшая в Тосненском районе Ленобласти шестилетняя Алина найдена живой и невредимой около 19:30.

«Ребенок обнаружен в 1,5 км от штаба. Состояние удовлетворительное, ребёнок улыбается. Идёт эвакуация», – рассказал 29 августа «Фонтанке» представитель поискового отряда «Лиза Алерт».

В поисках были задействованы два вертолёта, Росгвардия, полиция, волонтеры и собаки. Сообщение о пропаже девочки поступило в 15:00 от дедушки, с которым она уходила в леc.