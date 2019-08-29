«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов

Определились соперники футбольного клуба «Зенит» по групповому этапу Лиги чемпионов сезона-2019/20. Петербуржцы попали в группу G.

За выход в плей-офф петербуржцы поспорят с «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «РБ Лейпциг»(Германия).

Другой российский клуб, «Локомотив», попал в группу D, где сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17/18 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 10/11 декабря.

Напомним, «Зенит» на протяжении двух сезонов не попадал в Лигу чемпионов. Лучшее достижение петербургского клуба в этом турнире – 1/8 финала в 2014 и 2016 годах. В первом случае дальше сине-бело-голубых не пустила дортмундская «Боруссия», во втором – «Бенфика».