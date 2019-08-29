Huawei и общая с Ленобластью безопасность. Петербург подписал 9 соглашений на цифровом форуме в Ленэкспо

В первый день Петербургского цифрового форума Смольный подписал 9 соглашений. В списке Huawei и «ВымпелКом».

Среди соглашений, заключенных 29 августа, числится меморандум между Санкт-Петербургом и ООО «Техкомпания Хуавэй». Стороны намерены сотрудничать в области цифровой экономики, безопасного города и доступности госуслуг.

С правительством Ленобласти подписано соглашение об информационном взаимодействии в целях создания единого информационного пространства – «Безопасный регион». Документ предполагает интеграцию ряда автоматизированных систем, организацию пилотных зон по передаче данных систем видеонаблюдения и другие мероприятия.

Среди прочих договоренностей можно также отметить соглашение между Санкт-Петербургом и ПАО «Вымпел-Коммуникации» о взаимодействии в целях создания «умных городов» и развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории города. В тексте указано развитие на территории Санкт-Петербурга сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов UMTS, GSM, LTE и 5G, внедрение новых сервисов и услуг в сфере связи, увеличение доступности сетей передачи данных стандартов LTE и LTE-Advanced.

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Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве между Санкт-Петербургом, ПАО «Ростелеком», АО «Швабе», а также рядом учебных заведений, таких, как ЛЭТИ и ИТМО. Речь идет о создании научно-образовательного центра в области сетей 5G и перспективных сетей 2030.

Второй международный цифровой форум проходит в «Ленэкспо» 29 – 30 августа. Ключевой темой стали вопросы обеспечения технологического прорыва как основы экономического развития страны. В рамках панельных дискуссий обсуждаются возможности привлечения в Россию передовых зарубежных технологий и задачи государственной и бизнес-поддержки разработки и успешного внедрения отечественных цифровых решений.