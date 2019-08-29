В Петербурге гидроцикл протаранил «Москву». У водителя не было прав

Гидроциклист не смог затормозить перед прогулочным теплоходом в Петровском фарватере днем 29 августа. Обошлось без травм.

О столкновении прогулочного теплохода «Москва» с гидроциклом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Как уточнили в полиции, столкновение произошло после трех часов дня в устье Невы, неподалеку от судостроительного завода «Алмаз». Судя по всему, удар был несильный, ни пассажиры на борту теплохода, ни водитель гидроцикла не пострадали. К серьезным повреждениям, которые могли бы спровоцировать разлив нефтепродуктов, ЧП также не привело. Вопросы у полиции пока только к гидроциклисту, за руль он сел без права на управление подобным транспортом.