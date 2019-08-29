Андрей Загороднюк стал министром обороны Украины
Верховная Рада 29 августа назначила Андрея Загороднюка министром обороны Украины, за его кандидатуру проголосовали 314 депутатов, сообщает телеканал "112 Украина".
Напомним, 5 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим советником, а через несколько дней – также членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны Украины. Он работал на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года Загороднюк стал общественным активистом и волонтером ВСУ.