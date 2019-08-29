Во Фрунзенском районе по поручению врио Беглова снесли заброшенный павильон

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал заброшенный торговый павильон у дома 26, корпус 6, на Белградской улице. Как рассказали в ведомстве 29 августа, чиновники заинтересовались строением после объезда врио губернатора Северной столицы Александром Бегловым Фрунзенского района 25 августа.

Тогда местные жители пожаловались главе города, что павильон является местом притяжения для лиц без определенного места жительства и создает угрозу окружающим. После этого врио дал поручение в кратчайшие сроки демонтировать нестационарный торговый объект.

Ранее Смольный сдал землю в аренду ООО «Галс», но компания прекратила деятельность в 2018 году, задолжав городу 1,8 млн рублей. Оставшееся без хозяина сооружение площадью 120 кв. м начало разрушаться. «Окна разбиты, внутри находится мусор, имеются следы разведения огня», – сказали в ККИ. Поэтому долго над поручением врио чиновники думать не стали и демонтировали объект.