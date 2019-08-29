В Петербурге за пять лет отремонтируют 67 фонтанов и еще один построят

В Петербурге почти за 5,4 млрд рублей до 2023 года включительно реконструируют и отремонтируют 67 фонтанов, а в следующем году установят музыкальный световой фонтан. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, которое 29 августа опубликовали на сайте Смольного.

В течение пяти лет 54 фонтанам предстоит реконструкция, еще 13 — капитальный ремонт, а также обустройство светомузыкального фонтана, место для которого выберут путем городского голосования. В 2020 году обновят 13 сооружений. В рамках планировалось обновить только 30 фонтанов, потратив на эти цели 2,17 млрд рублей.

Бюджетные средства будут выделены в качестве субсидии ГУП «Водоканал». Предприятие и само вложит в благоустройство 327,1 млн рублей: 196,7 млн рублей в 2019-м и 130,5 млн рублей — в 2020 году.

Напомним, в этом году «Водоканал» за счет сэкономленных средств привел в порядок фонтаны «Сказки детства», который более известен под названием «Мальчик и гуси», фонтаны в Любашинском саду и Саду 30-летия Октября.