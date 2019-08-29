Выходные в Финляндии 31 августа - 1 сентября: Клоуны, стрит-фуд и джаз от полицейских

В Хельсинки в эти выходные организуют большую уличную барахолку, в парке выступят полицейские, а фестиваль искусств продолжится концертами. В Лаппеенранту и Тампере приедут звезды балета, в Хамине соберутся ретро-автомобили, а в Лахти накормят стрит-фудом из разных стран.

Taidehalli, Ugo Rondinone // Helsinki Festival

В субботу в Финляндии ожидается до +23 градусов Цельсия, без осадков. В воскресенье будет солнечно и потеплеет еще на пару градусов.

В Хельсинки продолжается Фестиваль искусств. 31 августа на сцене Финской национальной оперы свою постановку Crowd покажет французско-австрийский хореограф Жизель Виен. Билеты стоят от 28 евро.

В субботу в шатре Huvila даст концерт певица Yola, начинавшая на бэк-вокале у Кэти Перри, а в 2019 году выпустившая дебютный альбом Walk Through Fire, объединивший кантри, соул и поп-музыку. Билеты стоят от 36 евро.

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В воскресенье на той же сцене выступит финский коллектив, состоящий из 17 музыкантов, Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana, объединяющий джаз и хип-хоп. Билеты стоят от 39 евро.

Первая персональная выставка в Финляндии швейцарского художника Уго Рондиноне проходит в рамках Хельсинкского фестиваля в выставочном зале Тайдехалли. Гиперреалистичные фигуры клоунов в разнообразных позах образуют инсталляцию Vocabulary of Solitude.

В пятницу 30 августа финские рокеры The 69 Eyes отметят 30-летие группы концертом в клубе Nosturi. Билеты стоят от 22 евро, начало в 22:00.

31 августа по случаю Дня полиции в парке Эспланада выступит полицейский бэнд. Исполнители в форме выйдут на сцену Espa дважды: в 13 и 16 часов. А с 11 до 15 часов возле фонтана Хавис Аманда будет организована праздничная программа для всей семьи.

В субботу для всей семьи устроят бесплатное мероприятие в порту Вуосаари. С 11 до 15 часов гостей праздника ждут малые и большие суда, встреча с собаками-пограничниками, выступления музыкантов, возможность перекусить и выпить кофе с красивым видом. Все желающие смогут побывать на борту патрульного судна Turva пограничной охраны Финляндии.

Вечером в субботу в финской столице устроят Полуночный забег. Пробежаться по центру Хельсинки после наступления темноты можно будет на дистанцию 5 или 10 км. Бегуны стартуют на Сенатской площади в 21:00, финишируют там же. Взнос за участие обойдется в 32 или 42 евро.

1 сентября заканчивается сезон поездок по финской столице на ретро-трамвае. Прокатиться на старинном трамвае начала XX века можно в субботу и воскресенье с 10 до 17 часов. Поездка по центру Хельсинки с отправлением от Рыночной площади занимает 15-20 минут. Билет стоит 6 евро.

В субботу в Хельсинки устроят День уборки: местные жители наведут порядок в шкафах, а затем выставят вещи на продажу. На импровизированных блошиных рынках можно найти одежду, обувь, игрушки, велосипеды, книги и другие товары. Адреса торговых точек отмечены на онлайн-карте.

В Хамине 31 августа пройдет Bastioni Car Show. На территории бастиона Хамины будут представлены ретро-автомобили и мотоциклы. Начало в 16:00, вход для зрителей бесплатный.

В Лаппеенранте завершается летний сезон. Экскурсионный паровозик совершит свои последние рейсы через порт и центр города в субботу и воскресенье с 12 до 17 часов. Он отправляется от Песчаного замка на набережной, который тоже ждет посетителей только до 1 сентября. 31 августа устроят традиционный праздник «Портовые огни». С 16 часов будут выступать музыканты, танцоры и циркачи, а завершится вечер фейерверком в 22:30.

В пятницу и субботу на сцене Городского театра Лаппеенранте состоится Гала-балет с участием Национального балета Чехии, российского танцора Даниила Симкина, а дуэт"Черный Лебедь" современного хореографа Марко Гёке исполнят артисты Дортмундского балета. Билеты стоят от 78,50 евро.

1 сентября «Гала-балет» переместится в Тампере. Билеты на большую сцену дворца «Тампере» стоят от 42 евро.

Лахти в этот уик-энд принимает фестиваль уличной еды Street Food Fiesta. На рыночной площади Лахти в пятницу и субботу разместятся киоски с греческими гирос, французским кофе и багетами, блюдами итальянской кухни. https://street-food-fiesta.fi

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»