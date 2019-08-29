Шестилетняя Алина пропала в лесу под Петербургом. На месте ждут вертолеты МЧС и Росгвардии

Спасатели и волонтеры ищут в Тосненском районе Ленобласти шестилетнюю Алину.

По предварительной информации, ребенок пропал во время похода со старшей сестрой и дедушкой в лес. Мужчина сообщил о пропаже внучки около 15:00. Рост девочки 114 см, нормального телосложения. Волосы светло-русые. Одета в темно-синюю куртку, светлые брюки, красные резиновые сапоги. С собой красный рюкзак.

Возле садоводства «Корабел», недалеко от Бабино-2, собираются местные жители и волонтёры отрядов «Экстремум» и «Лиза Алерт», ПСО «Тосно». В пресс-службе последней «Фонтанке» рассказали, что на месте работают полиция, Росгвардия, лесничество, летят вертолеты МЧС и Росгвардии. Готовятся подняться квадрокоптеры.