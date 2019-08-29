5G-сеть протестируют в Кронштадте. МТС запустил первую в России сеть нового поколения

Телекоммуникационный оператор МТС и компания Huawei запустили в Кронштадте первую в России пользовательскую сеть связи 5G. Об этом компании объявили 29 августа в ходе Петербургского цифрового форума.

Сеть нового поколения охватит почти весь город и будет доступна пользователям 5G-смартфонов. В ней будут тестироваться инновационные технологии: решения для Smart City, беспилотного транспорта, интернета вещей, телемедицинских услуг, продуктов виртуальной и дополненной реальности.

При подключении к сети 5G коммерческий смартфон продемонстрировал в Кронштадте пиковую скорость 1,2 Гбит/сек. В течение года МТС в партнерстве с производителями мобильных устройств собирается вывести 5G-смартфоны на российский рынок.

В июне 2019 года МТС и Huawei подписали в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019 – 2020 годах.