"Доктор Смерть" уходит. Украинский министр здравоохранения написала заявление об отставке

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины и гражданка США Ульяна Супрун написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Мы вместе с Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским написали заявления на увольнение на имя нового премьера. Ждем ближайшего заседания правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", – написала Супрун.

Ульяна Супрун исполняла обязанности главы Минздрава с августа 2016 года. Ожидается, что новой главой Министерства здравоохранения может стать Зоряна Черненко, которая возглавляет комиссию при Министерстве здравоохранения по вопросам реформирования системы здравоохранения. Она также является членом Всемирной ассоциации медицинского права и директором общественной организации "Форум здоровья". Украинцы звали её говорящим именем "Доктор Смерть".