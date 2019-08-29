Почему новые острова в Арктике открывают только девушки. И какая от этого может быть польза

Минобороны сообщило, что студентка петербургской Макаровки открыла пять островов в Арктике. Они могут рассказать кое-что новое о Земле. Сама Марина пока не знает, что стала героиней новостей.

Марина Мигунова//ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

Марина Мигунова обнаружила пять островов в бухте Визе на карском побережье Новой Земли еще в 2016 году, изучая снимки со спутника. Недавняя экспедиция гидрографов Северного флота подтвердила ее открытие. Сегодня Марина – инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне «Визир» и в ближайший месяц будет работать в экспедиции в море. «Фонтанка» нашла научного руководителя Мигуновой.

В интервью доцент кафедры гидрографии моря ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова Андрей Леонов рассказал, как в 21-м веке найти новый остров, почему военными гидрографами становятся в основном девушки, могут ли назвать открытые Мариной острова ее именем и сколько сегодня зарабатывают первооткрыватели островов.

Андрей Леонов Фото: из личного архива

- Как стало возможным, что новые острова открыла студентка, а не бывалый путешественник, например?

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– Сегодня в Интернете есть очень много открытых ресурсов, с помощью которых можно получить спутниковые снимки практически любого участка земной поверхности. Мы их исследуем планомерно с 2014 года. Но это первый случай, когда в прессу попало имя. Хотя и раньше мои студенты уже открывали такие острова. Так, в 2017 году они нашли крупный остров в районе ледника Чаева на западном побережье Новой Земли. Просто обычно мы не делаем из этого информационного повода. В прошлом году была новость о том, что подмосковные школьники открыли новый остров, об этом даже докладывали президенту. О существовании этого острова нам было известно и до этого. Но мы никогда не объявляем об открытии до тех пор, пока на новый объект не ступит нога человека и специалисты не проведут необходимый комплекс работ.

- В сообщениях университета об экспедициях студентов-гидрографов — сплошь женские фамилии. В гидрографы только девочки идут?

– Нет, как раз наоборот. Это мужская специальность, потому что гидрографы работают вахтовым методом вдали от дома, в неблагоприятных бытовых условиях. На работу на судно девушке можно попасть преимущественно в гидрографическую службу военно-морского флота. В частные компании они иногда попадают на борт, но это скорее исключение, чем правило. Поэтому, когда я объявляю, что можно пойти в экспедицию Северного флота гидрографом, уже через полчаса сбегаются девушки, готовые работать. Парни реагируют не так быстро. Они хотят не просто пройти практику, но и заработать деньги. А в военной гидрографии зарплаты у гражданского персонала не очень высокие — и это определяет нехватку кадров. Пока специалисты находятся в межсезонье на суше, оклады составляют порядка 20 тысяч рублей. В море — примерно 40 тысяч в месяц. В коммерческой гидрографии уровень зарплат выше.

- Очень сурово.

– Ситуация тяжела еще и из-за санкций. Коммерческие компании ориентируются на проекты, которые не реализовать без гидрографа: в разведке природных ископаемых, строительстве портов и трубопроводов. Из-за санкций и кризиса количество и объемы проектов серьезно сократились с 2014 года. Но при трудоустройстве работодатель по-прежнему ориентируется не на диплом, а на опыт, который есть у выпускника. Стажировки необходимы. Мы потому и стали сотрудничать с Северным флотом — у них острый дефицит людей. А девушки, которые прошли там практику, потом остаются там работать.

Защита диплома Фото: из личного архива Андрея Леонова

Марина Мигунова как раз сходила на такую практику в 2017 году. Экспедиция высадилась на вновь открытый остров, и это вызвало у студентов эмоциональный подъем. И Марина сказала: «Возможно, когда-нибудь и я в Русском географическом обществе поведаю о собственном открытии». Ее мечта в какой-то мере сбылась, хотя она об этом еще не знает — Марина сейчас в экспедиции в море и связи с ней нет. Возможно, когда-нибудь у нее получится высадиться на открытые ею острова. Все будет зависеть от обстоятельств: бывали случаи, когда судно подходило к новому острову, но опускался туман, и высадиться не получалось.

- Открытые острова, как сообщает Минобороны, размером от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. Это много или мало и можно ли найти там что-то полезное?

– Конечно, сегодня рассчитывать на открытие крупных географических объектов не приходится. Но среди открытых островов встречаются и достигающие 500 метров в длину и 200 — в поперечнике. С точки зрения практической пользы, связанной с ресурсными исследованиями, там, наверное, не получится найти ничего. Но есть и другие направления деятельности. Эти острова вышли из-подо льда, где находились на протяжении тысяч лет, в нетронутом состоянии. И там можно наблюдать явления, аналогичные тем, что были сразу после ледникового периода.

- То есть мы обязаны новыми географическими открытиями глобальному потеплению?

– Мы не утверждаем, что причина таяния ледников — именно глобальное потепление или циклические изменения климата. Возможно, конечно, что человек тоже виноват в росте температуры воздуха или воды на поверхности океана. Но ледники тают, и это объективный факт.

- Есть ли шанс, что новые острова назовут именем открывателя?

– Названия островам дадут в соответствии с Законом о наименовании географических объектов. Специалисты гидрографической службы Северного флота подобные объекты открывают ежегодно, с 2015 года — не менее 30 новых островов были обнаружены. Конфигурация береговой линии меняется, и мы должны это отразить в навигационных картах, чтобы обеспечить безопасность судов. Но, чтобы остров назвать именем человека, у него должны быть государственные награды или выдающиеся заслуги. В прошлом году мы присвоили четырем островам имена наших знаменитых гидрографов — но процедура это не быстрая. Очень много бюрократических рогаток, еще по 10 объектам процесс тянется уже два года.

- Сколько еще есть новых островов в запасе? Они будут вылезать, как грибы, или вот-вот закончатся?

– Этого никто сказать наверняка не может. Но у меня, судя по данным со спутников, есть задел и на следующий год. Сказать, что остров родился, можно только после того, как от него отойдет последний участок льда. До этого мы видим, что он соединен с материком — и может оказаться мысом. Поэтому нам остается только ждать.

Беседовала Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»