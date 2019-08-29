Ночью полностью закроют часть северного участка ЗСД. Там строят развязку

В ночь с 29 на 30 августа на Западном скоростном диаметре для строительства развязки с Новым шоссе на несколько часов перекроют часть магистрали. Нелья будет проехать по участку между КАД и «Скандинавией».

Пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы» напоминает 29 августа, что с 1:00 до 5:00 30 августа на Северном участке ЗСД будет закрыто движение по всем полосам в северном и южном направлениях:

от трассы Е-18 «Скандинавия» до КАД (Север). Съезд со «Скандинавии» будет возможен только на Зеленогорское шоссе, въезд с Зеленогорского шоссе на ЗСД будет закрыт;

от КАД (Север) до Е-18 «Скандинавия». Закроют въезд с кольцевой на ЗСД со стороны Левашовского шоссе и со стороны Выборгского шоссе. В сторону Богатырского проспекта заезд будет возможен, как и съезд на КАД со стороны Богатырского.