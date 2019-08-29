«Любой гражданин захочет поехать от своего подъезда в ту точку, куда ему надо». Чиновники обсудят с горожанами транспортную реформу в каждом районе Петербурга в последний раз

В каждом районе города пройдут обсуждения надвигающейся реформы маршрутной сети. Горожане смогут принять участие в обсуждении. Об этом 29 августа сообщил председатель комитета по транспорту Александр Головин.

«Мы что делаем на сентябрь месяц – последнюю делаем операцию: еще раз встречаемся со всеми администрациями районов. Есть план-график встреч в сентябре с каждой администрацией, где уже окончательно ставим точку, потом выносим [утверждение реформы] на правительство и начинаем конкурсные процедуры», – сообщил Головин.

Глава комитета по транспорту также отметил, что граждане смогут принять участие в районных обсуждениях. В то же время он отметил, что власти уже не раз получали пожелания от горожан по поводу транспортной реформы. «Любой гражданин захочет поехать от своего подъезда в ту точку, куда ему надо. И к сожалению, у нас есть обращения граждан, когда они так и действуют: «Давайте от моего подъезда сделаем остановку, я хочу ехать туда-то, без пересадок, без ничего». Мы эту сеть отрабатывали не сами, приглашали кучу экспертов, работали институты, и работали очень серьезно», – подчеркнул Александр Головин.

По его словам, работая над реформой, власти старались сохранить существующие транспортные связи. Предстоящие изменения он охарактеризовал так: «Сегодня это больше новое управление коммерческими перевозчиками, нежели изменения маршрутной сети».

Напомним, что в 2020 году Петербург ждет реформа общественного транспорта, в результате которой почти 300 маршрутов перестанут существовать. 280 из них — это автобусы с буквой «К». Чтобы компенсировать потерю, городские власти выпустят дополнительную технику, откроют 97 новых маршрутов и изменят трассировку у 62 направлений. При этом будет использоваться только новая техника.