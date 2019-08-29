За полгода в метро у петербуржцев изъяли 99 тысяч запрещённых предметов. Проверили лишь 4% от всех спустившихся в подземку

За первые 6 месяцев 2019 года в петербургском метрополитене было досмотрено более 15 млн пассажиров. У них изъяли 99 тысяч предметов, по которым есть запрет или ограничение на вход в метро. Об этом 29 августа рассказала замначальника метрополитена Юлия Дьячкова.

Она также сообщила, что досмотрено было 4% от общего количества пассажиров. В первом полугодии 2019 года в подземку спустилось 372,5 млн пассажиров. Это на 7 млн пассажиров больше, чем за аналогичный период в 2018 году. Дьячкова подчеркнула, что эти цифры сопоставимы с уровнем полугодового пассажиропотока в 2014 году. По её словам, увеличению количества пользователей подземки способствовало открытие станций метро «Новокрестовская» и «Беговая».

Кроме того, Дьячкова рассказала, что станции метро стали закрываться на проверку из-за бесхозных предметов почти в 2 раза реже. В первом полугодии 2019-го их закрывали 361 раз, в то время как в первые шесть месяцев 2018-го – более 600 раз.