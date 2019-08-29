Дорожники предупреждают о пробках на «Сортавале». Движение затруднил капитальный ремонт

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На участке федеральной трассы А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области затруднено движение из-за капитального ремонта. На дороге ограничена скорость и выборочно вводится реверсивное движение.

Работы ведутся на участке со 106-го по 131-й километр «Сортавалы». Как сообщают 29 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сейчас в черте города Приозерска подрядчик обустраивает выравнивающий и нижний слой асфальтобетонного покрытия, устанавливает бортовой камень, монтирует ограждение и укладывает покрытие на пешеходных тротуарах.

Из-за ремонта на трассе выборочно вводится реверсивное движение со светофорным и ручным регулированием. Как отмечают в управлении, в моменты особенно интенсивного движения работа светофоров корректируется в зависимости от дня недели. Так, в пятницу во второй половине дня приоритет отдается направлению из Петербурга, а в воскресенье наоборот. Регулировщики задействованы и днем, и ночью.

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Тем не менее полностью избежать пробок невозможно. Трасса относится ко второй категории и имеет две полосы, так что реверсивное движение не может не сказаться на дорожной ситуации. Тем более что у автомобилистов это направление весьма востребовано, особенно летом.

В Упрдоре добавляют, что подрядчик привлек дополнительные силы, чтобы работать быстрее. Но нормативно-технические требования к технологическим процессам каждого вида работ должны быть полностью соблюдены.