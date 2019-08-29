Премьер-министром Украины избран Алексей Гончарук

Союз архитекторов России заканчивает работу над законопроектом об архитектурной деятельности в РФ и планирует вынести его на рассмотрение парламента уже в этом году. Уйдут ли безликие «коробки» в прошлое и что об этом думают девелоперы, рассказали в ГК «ПСК».