Премьер-министром Украины избран Алексей Гончарук
Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром Украины. Депутаты нового состава украинского парламента одобрили соответствующее предложение президента страны Владимира Зеленского, передает телеканал "112 Украина".
Алексей Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента. По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты под № 1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов. Гончарук был внештатным советником скандального министра экологии Украины Игоря Шевченко. Позже работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил Офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.