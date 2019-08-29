Статус и индивидуальность: каким должен быть премиальный проект в центре города

Клубный дом – это атмосфера роскоши и уюта для каждого жителя: престижный район, изысканные интерьеры, внимание к деталям, безупречный стиль для ценителей архитектуры и авторского дизайна.

Glorax Development

Премиальные объекты такого формата выходят на рынок достаточно редко, по 3-4 проекта в год, поэтому предложение ограничено и требует максимального внимания — планировочные решения в таких домах уникальны.

В Центральном районе Санкт-Петербурга на Тележной улице идет возведение клубного дома премиум-класса Grand House компании Glorax Development. Величественное здание удачно интегрируется в существующую застройку исторического центра Санкт-Петербурга благодаря цветовому решению отделки фасада и эмоциональной архитектурной подсветке, которая будет меняться в зависимости от погодных условий и времени суток. Например, пасмурным утром включается холодный белый свет, который бодрит и заряжает энергией. Вечером же, когда солнце заходит и наступают сумерки, включается теплое белое освещение для спокойствия, комфорта и домашнего уюта. В этом году Grand House стал победителем премии «Рекорды рынка недвижимости», в номинации «Жилой комплекс премиум-класса №1». Эксперты отметили авторское архитектурное решение и детальную проработку проекта.

Glorax Development

Эксклюзивные планировочные решения дают возможность воплотить дизайнерские идеи в квартирах любой площади. При этом особое внимание стоит обратить на угловые трехкомнатные квартиры, которых в Grand House осталось всего семь. Их площадь варьируется от 84, 5 кв. м до 96 кв. м. Можно выбрать квартиры на верхних этажах с просторной террасой на две стороны света, где легко обустроить летнюю зону отдыха с прекрасным видом на центр Северной столицы, или рассмотреть варианты ниже — с эркерами и лоджиями, которые создают оригинальную архитектуру пространства в столовой или гостиной. Трехметровые потолки, панорамные окна, свободные планировки — все это дарит безграничные возможности для дизайна интерьера. Можно обустроить большую кухню-столовую, гардеробную зону, выделить отдельное место для кабинета.

Концепция клубного дома предполагает максимально приватные общедомовые пространства. Среди преимуществ — небольшое количество квартир на этаже, ландшафтный дизайн в закрытых дворах, дизайнерская отделка холлов и прилифтовой зоны, обособленные помещения для жителей дома. Предусмотрено наличие подземного паркинга, откуда можно будет подняться сразу на свой этаж. В доме будет действовать современная система контроля доступа — домофоном можно управлять со смартфона.

Glorax Development

Grand House расположен в самом центре города, в 400-х метрах от Невского проспекта, что обеспечит жителей всей необходимой социальной, культурной и деловой инфраструктурой. На первых этажах здания разместятся коммерческие помещения с высокими потолками 4,5 метра, панорамным остеклением, изящной отделкой. Здесь откроются бутики и студии, а также кафе и предприятия сферы услуг. Со стороны Тележной улицы расположен зеленый сквер – уютное пространство для встреч, прогулок и тихого отдыха. А внутренний двор дома – зеленый, цветущий и меняющий краски в зависимости от времени года, тихое пространство без машин.

Сейчас купить квартиру в Grand House можно со скидкой до 9%* при полной оплате или ипотеке. Также клиенты Glorax Development могут воспользоваться рассрочкой от застройщика.

Справка о компании Glorax Development

*Сроки предложения: с 29.08.2019г по 31.08.2019г. ЖК Grand House – застройщик ООО "БИЗАНТ", проектная декларация на сайте http://grandh.ru/documents