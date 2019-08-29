«Ни одного шага без конвоя». Илью Яшина арестовали в пятый раз за месяц

Один из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы получил пятый арест подряд. Тверской районный суд Москвы признал его виновным в призывах к участию в несогласованной акции протеста начала августа.

«Ну и решение суда предсказуемо: очередные 10 суток ареста. Пятый раз подряд. С 27 июля я не сделал ни одного шага без конвоя», – написал 29 августа в своем Facebook Илья Яшин.

Сторона защиты настаивала, что преследование оппозиционера носит политический характер. «Нельзя использовать судебные процедуры для разрешения политических вопросов», – цитируют адвоката Вадима Прохорова «Ведомости».

Первый раз Яшина арестовали 29 июля за призывы к участию в несогласованной акции протеста.

Илья Яшин — один из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В последний месяц в столице регулярно проходят акции в поддержку не допущенных к участию в выборах.