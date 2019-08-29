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29.08.2019 17:40
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После видео, на котором рыбу в два человеческих роста тащат экскаватором, прокуратура начала проверку

Огромную калугу – краснокнижную рыбу из семейства осетровых – поймали в Амурской области. На берег её тащили с помощью экскаватора, а видеозапись выложили в Сеть, сообщают 29 августа «Вести». Браконьеры прикидывают вес пойманной и ещё живой рыбы: один говорит о 150 килограммах, второй — о 300.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

При этом незаконная добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов карается Уголовным кодексом по статье 258. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

По данным «Амурской правды», природоохранная прокуратура оперативно отреагировала на сообщения СМИ и начала поиск браконьеров. «Будут проведены оперативно-разыскные мероприятия. Это резонансный случай, мы будем держать его на контроле», – заявила изданию исполняющий обязанности благовещенского межрайонного природоохранного прокурора Юлия Неговора.

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На видеозаписи нет указания на место действия, однако, как пишет «Амурская правда», сотрудники Норского заповедника и местные жители узнали на кадрах виды Мазановского района. По информации, поступившей в газету из разных источников, видео было снято жителями села Новороссийка этим летом.

Калугу подобных размеров если и вылавливали в Приамурье, только до 90-х, когда в регионе был разрешён промысловый лов этой рыбы.

«Такую рыбу можно ловить только на заводы — для воспроизводства потомства. На видео мы видим вопиющий случай браконьерства. Очевидно, добыта ценная половозрелая особь. А если это самка и у нее икра? Нанесен серьёзный ущерб природе. Дело в том, что калуга как человек. Она живет до 50 – 60 лет, но становится способна к воспроизводству потомства только в 14 – 15 лет, – прокомментировал «Амурской правде» ихтиолог Норского заповедника Роман Подолько. – Судя по видео, особь весит около полутонны. Это редчайший улов».

Выращенную на заводах рыбу, прежде чем отпустить в реки, чипируют. Эксперты выдвигают разные версии о происхождении огромной калуги. Возможно, она сбежала из питомника по рыборазведению в Китае и зашла в Мазановский район из реки Амур по большой воде после паводка. С другой стороны, она могла вырасти и в водах Селемджи.

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