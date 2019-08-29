К кандидату от "Яблока" в "Екатерингофском" пришли органы опеки. Недавно муниципальная газета написала, что он "использует детей как живой щит"

Сотрудники органов опеки и попечительства пришли с проверкой домой к кандидату в депутаты муниципалитета "Екатерингофский" от "Яблока", главному редактору газеты "Московский комсомолец в Питере" Максиму Кузахметову. Об этом он сообщил "Фонтанке" 29 августа.

"Я был дома вместе с двумя детьми. Позвонили в дверь, представились органами опеки. Объяснили: мол, в муниципальной газете была заметка о вас, после нее граждане написали с просьбой разораться, в каких условиях живут дети, – рассказал кандидат. – Я спросил, кто именно написал заявление. Потому что как главный редактор я знаю, как редко публикации в прессе приносят какой-то результат, а здесь такая чудесная оперативность. А мне говорят: неважно, кто обратился. Заметка анонимная, заявление анонимное... В квартиру я их не пустил".

На прошлой неделе в официальной газете, которую издает муниципалитет "Екатерингофский", появилась публикация под заголовком "Помогите! Мой папа – оппозиционер". Текст без подписи рассказывал о том, что Максим Кузахметов пользуется своими детьми как "живым щитом", инструментом для достижения политических целей. Поводом для публикации стал тот факт, что кандидат однажды пришел в муниципальный избирком вместе с ребенком в коляске.

Органы опеки и попечительства в Петербурге подчиняются именно муниципальным властям. Руководитель отдела опеки администрации "Екатерингофского" Михаил Пашиничев вмешивался в работу муниципального избиркома, представляясь его членом с правом совещательного голоса, сообщили в петербургском "Яблоке". Этот избирком спровоцировал множество скандалов за время кампании: в нем толпились очереди из фейковых кандидатов, которые мешали настоящим выдвиженцам подать документы, а однажды всех вывели из здания под угрозой взрыва. Изначально избирком "Екатерингофского" отказал в регистрации почти всем кандидатам, поддержанным штабом Алексея Навального и "Яблоком", и зарегистрировал их только после вмешательства городской избирательной комиссии. Удалось зарегистрироваться сразу только одной кандидатке – Анастасии Осиповой. Впоследствии она сообщила, что на протяжении нескольких месяцев после ее выдвижения в депутаты глава муниципалитета Олег Смакотин (баллотируется на новый срок от "Единой России") настойчиво пишет ей с предложениями встретиться.

При этом нынешнее руководство муниципалитета и прежде выражало свою позицию на страницах собственного официального издания. После того, как городской избирком решил восстановить на выборах в "Екатерингофском" оппозиционных кандидатов, газета вышла с публикацией о том, что петербургская комиссия ставит себя выше закона.