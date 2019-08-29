Сайменский канал хотят углубить. Финляндия представила проект развития

Проект развития Сайменского канала 29 августа представила Финляндия в Лаппеенранте в ходе встречи заместителя министра транспорта РФ, руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова и статс-секретаря министерства транспорта и связи Финляндской Республики Харри Пурсиайнена.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, проект предполагает увеличение длины шлюзовых камер канала и повышение уровня воды в канале на 0,1 метра. Это позволит увеличить грузоподъёмность судов, курсирующих между Выборгом и Лаппеенрантой, а следовательно, и экономическую эффективность перевозок.

В свою очередь, российская делегация отчиталась об исследоваии по навигационному моделированию безопасного судоходства с увеличенными габаритами по Сайменскому фарватеру. Морская академия Макарова и финские специалисты в дальнейшем изучат риски.

Стороны также остановились на строительстве нового морского пункта пропуска Брусничное, реконструкции ЛЭП на арендуемой территории Сайменского канала и расчистке обочин технологической дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Двусторонняя рабочая группа по транспорту детально обсудит вопросы сотрудничества в Хельсинки в ноябре.