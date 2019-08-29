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Финляндия
29.08.2019 17:45
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Сайменский канал хотят углубить. Финляндия представила проект развития

Проект развития Сайменского канала 29 августа представила Финляндия в Лаппеенранте в ходе встречи заместителя министра транспорта РФ, руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова и статс-секретаря министерства транспорта и связи Финляндской Республики Харри Пурсиайнена.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, проект предполагает увеличение длины шлюзовых камер канала и повышение уровня воды в канале на 0,1 метра. Это позволит увеличить грузоподъёмность судов, курсирующих между Выборгом и Лаппеенрантой, а следовательно, и экономическую эффективность перевозок.

В свою очередь, российская делегация отчиталась об исследоваии по навигационному моделированию безопасного судоходства с увеличенными габаритами по Сайменскому фарватеру. Морская академия Макарова и финские специалисты в дальнейшем изучат риски.

Стороны также остановились на строительстве нового морского пункта пропуска Брусничное, реконструкции ЛЭП на арендуемой территории Сайменского канала и расчистке обочин технологической дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Двусторонняя рабочая группа по транспорту детально обсудит вопросы сотрудничества в Хельсинки в ноябре.

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Справка:

Судоходный канал, соединяющий озеро Сайма в юго-восточной части Финляндии и Выборгский залив в России, был построен в период пребывания Финляндии в составе Российской империи и открыт в 1856 году. Реконструированный в 1963 - 1968 годах, он имеет общую протяжённость с морским фарватером - 57,3 км, из которых Финляндии принадлежат 23,3 км, России - 34 км.

Сайменский канал стал для юго-восточной Финляндии ключевой транспортной артерией, которая обеспечивает доступ местных товаров на мировой рынок и способствует экономическому росту региона и страны в целом. Только за 50 лет после реконструкции канала по нему перевезено более 60 млн тонн грузов.

Управление гидротехническими сооружениями и поддержание канала в судоходном состоянии осуществляются финляндской стороной, поддержание в судоходном состоянии подходного фарватера — российской. Максимальная проектная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тыс. судов в оба направления, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 млн тонн.

Финляндия арендует 19,6 км российской части канала и прилегающую территорию. Договор аренды был продлён в 2010 году до 2063-го.

В мае 2019 года финны завершили замену шлюзовых ворот, начатую в 2016-м.


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