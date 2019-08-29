Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +21
$ 66.75р
73.96р
20:03 29.08.2019
Расширенный поиск

Город
29.08.2019 17:30
Печать

Смольный предложит инвесторам побороться за роддом на улице Вавиловых. Проект частной концессионной инициативы появится до конца года

Компания «ЕКС» подготовит проект частной концессионной инициативы по проекту строительства перинатального центра на улице Вавиловых до конца 2019 года. Об этом сообщил глава комитета по инвестициям Роман Голованов 29 августа в ходе нулевых чтений проекта бюджета на 2020 год.

О том, что роддом № 17, признанный аварийным и закрытый ещё в 2013 году, реконструируют на основе ГЧП, стало известно еще в 2014 году. В качестве потенциального инвестора называли «АВА-Петер».

В июне 2019 года о желании построить перинатальный центр на месте аварийного роддома в партнерстве с городом сообщила компания «ЕКС». Во время Петербургского международного экономического форума Смольный подписал с ней соглашение о сотрудничестве.

Проект будет рассчитан на 260 коек. Здесь предусмотрены отделения медико-генетической консультации, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и другие. Предполагаемый общий размер инвестиций – более 10 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 2023 года, а обсуждаемый срок действия соглашения о государственно-частном партнерстве — до 2034 года (проектирование, строительство и техническая эксплуатация в течение срока действия соглашения). По словам Романа Голованова, цифры были прописаны «с запасом». Реализовывать проект «ЕКС» намерена в партнерстве с Газпромбанком

Если после объявления частной концессионной инициативы на проект не появятся другие претенденты, то объект достанется «ЕКС». Если появится, город объявит конкурс.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com
29.08.2019 18:00

Санкт-Петербург занял пятое место среди шумных городов-миллионников

Согласно данным сервиса Domofond.ru, Санкт-Петербург занял пятое место среди шумных городов-миллионников. Специалисты портала провели опрос 100 000 человек с целью выяснения, какой город России является самым шумным. Для каждого региона был рассчитан средний балл, отражающий степень удовлетворённости жителей уровнем тишины.
Glorax Development
29.08.2019 15:39

VII квартал Golden City вырос до уровня 8 этажа

На площадке VII квартала жилого комплекса Golden City на намывных территориях Васильевского острова продолжается устройство монолитного каркаса дома.
ГК «Лидер Групп»
29.08.2019 15:37

Школе в Мурино – быть!

В городе Мурино Ленинградской области приступили к строительству новой школы на 1175 учащихся.
29.08.2019 15:27

Бренд банка «Санкт-Петербург» признан лучшим в отрасли

27 августа «Деловой Петербург» представил первый рейтинг брендов Санкт-Петербурга. Победителем в номинации «Банки» стал банк «Санкт-Петербург».
Setl Group
29.08.2019 13:43

«Петербургская Недвижимость» предлагает раскрасить квартиру в яркие цвета

Теперь покупатели квартир в новостройках, приобретающие готовые комплекты мебели и техники, могут выбрать одно из семи цветовых решений фасадов на свой вкус.
ПАО «Группа ЛСР»
29.08.2019 13:35

Операционный денежный поток «Группы ЛСР» вырос до 13 млрд рублей

ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2019 года.
ПСК
29.08.2019 12:59

«Квадрат» в новостройке подорожал на 5 тысяч рублей, в «ПСК» прогнозируют корректировку цен

Стоимость «квадрата» в новостройках выросла в среднем на 5 тыс. руб. Такие данные приводит ГК «ПСК» 29 августа.
АО «Альфа-Банк»
29.08.2019 12:39

Aльфа-Банк - лучший российский банк для миллионеров по версии Forbes

Альфа-Банк первый частный банк, ставший лидером ежегодного рейтинга Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking. Банк поднялся на позицию выше по сравнению с результатом 2018 года.
фото предоставлено компанией Группа ЦДС
29.08.2019 12:21

Группа ЦДС ждет петербуржцев на «Добро!FEST»

Группа ЦДС и Generation Yoga проведут бесплатные занятия йогой и мастер-классы по стоянию на гвоздях и плетению ловца снов для гостей фестиваля добровольческих инициатив «Добро!FEST» (0+). Мероприятие пройдет 1 сентября, с 10.00 до 19.00 часов в Муринском парке.
ГК «Полис Групп»
29.08.2019 12:14

АН «Полис» - член Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области

Агентство недвижимости «Полис» (входит в ГК «Полис Групп») присоединилось к Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, став членом профессионального объединения.
«Петербургская Недвижимость»
29.08.2019 12:05

«Петербургская Недвижимость» — в числе самых узнаваемых брендов города

Компания вошла в список ста успешных брендов, ассоциирующихся с Петербургом. Рейтинг составила газета «Деловой Петербург» на основе мнений журналистов и читателей.
ГК «Эталон»
28.08.2019 15:51

В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены фасадные работы

В жилом комплексе комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга, завершены фасадные работы.