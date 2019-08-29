Смольный предложит инвесторам побороться за роддом на улице Вавиловых. Проект частной концессионной инициативы появится до конца года

Компания «ЕКС» подготовит проект частной концессионной инициативы по проекту строительства перинатального центра на улице Вавиловых до конца 2019 года. Об этом сообщил глава комитета по инвестициям Роман Голованов 29 августа в ходе нулевых чтений проекта бюджета на 2020 год.

О том, что роддом № 17, признанный аварийным и закрытый ещё в 2013 году, реконструируют на основе ГЧП, стало известно еще в 2014 году. В качестве потенциального инвестора называли «АВА-Петер».

В июне 2019 года о желании построить перинатальный центр на месте аварийного роддома в партнерстве с городом сообщила компания «ЕКС». Во время Петербургского международного экономического форума Смольный подписал с ней соглашение о сотрудничестве.

Проект будет рассчитан на 260 коек. Здесь предусмотрены отделения медико-генетической консультации, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и другие. Предполагаемый общий размер инвестиций – более 10 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 2023 года, а обсуждаемый срок действия соглашения о государственно-частном партнерстве — до 2034 года (проектирование, строительство и техническая эксплуатация в течение срока действия соглашения). По словам Романа Голованова, цифры были прописаны «с запасом». Реализовывать проект «ЕКС» намерена в партнерстве с Газпромбанком.

Если после объявления частной концессионной инициативы на проект не появятся другие претенденты, то объект достанется «ЕКС». Если появится, город объявит конкурс.