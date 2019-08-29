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Происшествия
29.08.2019 17:20
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СМИ: Двое пострадавших при ЧП в Северодвинске могли умереть от радиации

Немецкое издание Der Spiegel рассказало, что в Архангельскую областную клиническую больницу после взрыва на военном полигоне отправили трех пострадавших, не поставив врачей в известность о радиоактивном заражении. Подобные сообщения в разных СМИ появлялись и раньше, однако в Кремле посчитали, что их авторы хотят накалить информационный фон.

"Пациенты были доставлены авиационной спасательной службой нашей больницы. Трех мужчин в возрасте около 30 лет или даже младше. Мужчины были голыми и покрыты фольгой, их одежда лежала в полиэтиленовых пакетах. У одного был перелом позвоночника, у другого – перелом таза. Травмы были тяжелыми, но не были смертельными. <...> Врачи не были проинформированы о радиационном воздействии", – сообщает Der Spiegel со ссылкой на одного из медиков, который попросил остаться анонимным.

Источник журнала утверждает, что через какое-то время после прибытия пациентов в палату зашли дозиметристы. "Одна из них сразу выбежала, когда увидела цифры", – сообщил анонимный врач. По его словам, у одного из пострадавших было зафиксировано бета-излучение 25 тысяч микрорентген в час. При этом врачи не знали о радиации и не работали в защитных костюмах. "В приемном покое пациентов осматривали голыми руками <...> В операционной использовались обычные медицинские маски. <...> Указаний о том, что эти пациенты заражены радиацией, не поступало", – уточнил источник.

Пациентов должны были отправить в столицу для дальнейшего лечения, однако двое не выдержали даже дороги до аэропорта. Врач, дававший комментарии немецкому изданию, утверждает, что причиной стала именно радиация. "Эти двое погибли от последствий острой лучевой болезни", – делает вывод источник Der Spiegel после ознакомления с заключением, опубликованном в Интернете.

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По его словам, с работавших в тот день взяли подписку о неразглашении тайны, а медицинская документация была изъята. Медики якобы настаивали на обследовании, и 20 из них отправили в столицу. У одного врача якобы нашли цезий-137. Остальных проверили в Архангельской области.

Ранее издание Newsader, редакция которого располагается в Литве, со ссылкой на свои источники рассказало о том, что «непосредственной причиной гибели пациента [пострадавшего при взрыве на военном полигоне в Архангельской области] стал несовместимый с жизнью объем радиоактивного поглощения». Информация о радиационном заражении со ссылкой на анонимные комментарии врачей появлялась в СМИ и раньше. В Кремле заверили, что высшее руководство страны получает всю достоверную информацию, а в сообщениях журналистов «неизвестно, о каких именно врачах идет речь». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что с помощью таких новостей кто-то хочет «умышленно накалить информационный фон».

Росгидромет накануне раскрыл информацию о появлении трех радиоактивных изотопов в атмосфере после ЧП в Северодвинске. Российские отделение Greenpeace посчитало, что предоставленных властями данных недостаточно, чтобы оценить угрозу. «Эта информация подтверждает версию о выбросе инертных радиоактивных газов (ИРГ), которые наиболее вероятно образовались в реакторе», – указывает на своем сайте экологическая организация.

Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём аккаунте в Twitter, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества.

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