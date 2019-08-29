Скоростная эвакуация. На Васильевском посреди дня поставили знак и увезли уже припаркованные машины

Парковочный сюрприз устроили водителям на одной из улиц Василеостровского района Петербурга. И его последствия неожиданно затянулись.

Как сообщил «Фонтанке» читатель Александр, 22 августа в 11:20 у дома 66 по 11-й линии В. О. установили знак «Парковка для инвалидов», которого там до этого не было. Под действие знака попали автомобили, которые уже были припаркованы в этом месте до этого по правилам, в том числе и машина Александра. Об этом свидетельствует видеозапись, на которой запечатлен процесс установки знака.

Смотреть в новом окне Читатель «Фонтанки» Александр

«Через полчаса после установки знака приехал патруль ДПС сразу с эвакуаторами и массово забрали автомобили, которые оказались уже припаркованы не по правилам. Насколько это законно?» – пишет читатель. Он написал обращение в ГИБДД через электронную форму, а «Фонтанка» задала вопрос отделу пропаганды безопасности дорожного движения.

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Информацию передали в районный отдел ГИБДД, где пообещали разобраться, вызвать водителя и отменить штраф за неправильную парковку, сообщили в отделе пропаганды. И на этом, казалось бы, все должно закончиться «хеппи эндом», но нет.

Штраф действительно отменили, рассказал «Фонтанке» Александр 29 августа. Однако, по его словам, постановление о прекращения производства по делу об административном правонарушении оформили с ошибкой, и в результате он остался должен оплатить расходы на эвакуацию. Тогда как, согласно части 12 статьи 27.13 КоАП РФ, при отсутствии события правонарушения расходы на перемещение и хранение задержанного автомобиля должны списываться из бюджета.

Теперь у читателя есть 10 дней, чтобы это обжаловать.