Противотуберкулезный сбор. Диспансеры Петербурга выставили учителям счет за справки

Петербуржцы удивлены тому, что противотуберкулезные диспансеры стали брать деньги за обязательные справки об отсутствии этого заболевания. Стартовая цена - 300 рублей.

Руслан Шамуков/ТАСС

«Справку на работу» из противотуберкулезных диспансеров кому-то везет получить бесплатно, другим — только за деньги. Последним остается только предъявить счет работодателю. Врачи ссылаются на Трудовой кодекс, который предписывает компенсировать затраты на обязательное медосвидетельствование. Основная группа получателей справки — педагоги. Вопрос «Фонтанки» о возмещении убытков бюджетникам настолько смутил Смольный, что для подготовки ответа потребовалось время.

Спрос на получение справки о том, что у гражданина отсутствуют признаки заболевания туберкулезом, в шестимиллионном Петербурге не ослабнет никогда. Подсчитать количество получателей затруднительно. Согласно постановлению главного санитарного врача страны, такие справки раз в год должны в обязательном порядке предоставлять работодателю сотрудники учреждений социального обслуживания, санаториев, образовательных, оздоровительных и спортивных учреждений для детей и подростков. А также медицинские сотрудники, соцработники и занятые на реализации и переработке пищевой продукции. Кроме того, за получением таких документов обращаются и преподаватели ВУЗов, и абитуриенты. Количество справок ежегодно должно исчисляться десятками тысяч.

Придется ли платить рядовому заявителю за получение документа, как выяснила «Фонтанка», полностью зависит от района проживания, вернее, прописки. В противотуберкулезном диспансере №5, который обслуживает Калининский и Красногвардейский районы (а это без малого 900 тысяч человек), в холле висит объявление о стоимости справки — 300 рублей. О предоставлении услуги только на платной основе сообщает и автоматический голос справочной службы.

В ПТД №17 Фрунзенского района корреспонденту также сообщили, что стоимость получения справки составит 300 рублей. На вопрос, почему теперь услуга предоставляет платно, ответили, что она «всегда была платной». В диспансере №14 Невского района аналогичный документ стоит уже 350 рублей. На сайте медучреждения говорится, что услуга не входит в программу ОМС и территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

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На сайте ПТД №11 в разделе часто задаваемых вопросов сказано, что «данная справка выдается после осмотра врачом, однако эта работа не оплачивается из госбюджета в качестве гарантии бесплатного медобслуживания; и эти траты по закону должен нести ваш работодатель». Отдельно подчеркивается, что у заявителя есть право возместить стоимость осмотра, обратившись к работодателю с полученными в диспансере чеком и договором. В Центральном районе дороже оказалась не только недвижимость, но и заключение врача-фтизиатра, стоимость которого равняется 400 рублям.

Больше повезло горожанам, прописанным в Колпинском и Адмиралтейском районах Петербурга. В диспансере №4 подтвердили, что денег за услугу не берут, в справочной службе ПТД №12 успокоили словами «пока еще бесплатно».

Как рассказал «Фонтанке» главный врач ПТД №5 Игорь Божков, медучреждение начало оказывать платные услуги с 12 апреля 2019 года, соответственно, выдача справок, что у пациента не выявлено признаков туберкулеза, также стала платной. Все предыдущие десятилетия платные услуги не оказывались вообще.

«Мы – одно из последних фтизиатрических учреждений, кто стал оказывать платные услуги. Обратите внимание, в других районах это уже исторически сложилось годами. Например, тот же Выборгский район оказывает, если правильно помню, то ли с 2004, то ли с 2005 года. Безусловно, на такой огромной территории как Красногвардейский и Калининский районы это оказалось для людей определенным новшеством», – резюмирует главврач ПТД.

Раньше врач-фтизиатр диспансера, который тратил рабочее время на осмотр и выдачу справок, получал за это заработную плату, рассчитанную на основании плановых показателей и госзадания, в зависимости от которых определялся и размер бюджетного довольствия. В положении об организации оказания платных услуг диспансера говорится, что учреждение вправе сверх установленного госзадания оказывать услуги на коммерческой основе.

«В отделе экономической службы составлен регламент оказания услуги. Почему цены (в различных диспансерах) разные? Потому что туда включаются затраты не только на заработную плату, которую сотрудники получают с платных услуг, но и налоги, начисления на зарплату, коммунальные услуги, закупка расходных материалов и так далее», – объяснил Божков.

Как уточнила заведующая кабинетом мониторинга туберкулеза и методической работы Ирина Юбрина, существует программа государственных гарантий оказания медицинской помощи, которая не предусматривает профилактические осмотры при устройстве на работу. При этом в ней прописано, кому медучреждение обязано оказывать бесплатные услуги: в частности, контрактникам, призывникам, сотрудникам МВД, госслужащим. Сотрудники бюджетных учреждений в этом перечне не числятся, они приходят за услугами на общих основаниях.

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Юбрина напомнила, что в статьях 212 и 213 Трудового кодекса прописана обязанность работодателя компенсировать затраты на обязательные медицинские осмотры, связанные с трудоустройством.

Юристы в этом случае советуют: для того, чтобы взыскать компенсацию с работодателя, сотрудникам стоит потребовать от него направление, на основании которого производится осмотр. В противном случае экономный наниматель может развести руками, представив поход к врачу как личную инициативу соискателя или сотрудника.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»