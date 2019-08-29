Байкера на Варшавской пытались остановить за нарушение, но он остановился сам - в машину ДПС

В ГИБДД рассказали подробности о ДТП с мотоциклистом-иностранцем, произошедшем накануне днем в Московском районе Петербурга. Служебный «Форд» действительно оказался участником аварии.

Столкновение произошло около 12:45 у дома 112 по Варшавской улице. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 31-летний мужчина на мотоцикле Honda «выбрал скорость движения, которая не обеспечила возможность постоянного контроля над движением транспортного средства для выполнения требований ППД».

В итоге «при возникновении опасности для движения» мотоциклист не остановился вовремя и въехал в автомобиль Ford Focus под управлением 36-летнего мужчины. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Витиеватая формулировка расшифровывается просто. По словам очевидцев, мотоциклист объезжал пробку, нарушая ПДД. Это заметили сотрудники ДПС и попытались остановить байкера, но в итоге он сам задел их «Форд». Ранее сообщали, что нарушитель оказался иностранцем, и на месте потребовался переводчик с английского.

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Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды, в отношении мотоциклиста составили два протокола о нарушениях ПДД, предшествовавших аварии.