Детсад на Парнасе за три дня до начала учебного года дезинфицируют из-за туберкулеза у повара

У работницы детского сада № 11 в Выборгском районе Петербурга выявлен туберкулез. Детям ставят манту, всех сотрудников отправили на флюорографию.

О том, что детсад на улице Федора Абрамова закрыт на карантин из-за случая туберкулеза, в соцсетях между собой с вечера 28 августа обсуждают родители, к 29-му числу вопрос попросили прояснить и в редакции «Фонтанки». Носителем опасной инфекции оказалась повар.

В самом саду изданию сообщили, что учреждение работает. Районная администрация оперативно ответить не смогла. Объяснения удалось услышать в региональном управлении Роспотребнадзора, где уже вовсю занялись работой с детьми и воспитателями.

В ведомстве объяснили: случай туберкулеза действительно был выявлен, однако о карантине и закрытии сада речи не идет. Детей, которые посещали учреждение и летом, проверяют на реакцию манту. Тех, кто придет 2 сентября, также планово протестируют. Взрослых отправили делать флюорографию, пока других случаев заражения не выявлено.

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Все здание продезинфицировали, ситуация находится на контроле, посещать сад сотрудники Роспотребнадзора будут ближайшие две недели.