Петербуржцы в 20 раз чаще стали платить за проезд банковскими картами в троллейбусах и трамваях

Рост оплаты проезда банковскими картами в трамваях и троллейбусах составил более 2 тысяч процентов. Об этом рассказал руководитель ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков.

В общей сложности за первые 6 месяцев 2019 года банковской картой заплатило 698 тысяч пассажиров. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 33 тысячи пассажиров. «Сейчас есть смысл подумать над возможностью записывать на карты разные виды проездных билетов», – рассказал Василий Остряков.

Напомним, ранее правительство Петербурга установило льготы на проезд в метро для тех, кто платит картой «Мир» и единой картой петербуржца. Одна поездка обойдется им в 35 и 30 рублей соответственно.