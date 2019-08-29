"Бенфика", "Лион", "Лейпциг". Таким будет гимн Лиги Чемпионов на Газпром Арене

«Орлы», «ткачи» и главный тренерский талант современной Европы: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги жеребьевки Лиги Чемпионов для петербургского "Зенита".

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В четверг, 29 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. «Зенит» в рамках возвращения в элитный клубный турнир получил старых знакомых: португальскую «Бенфику», «Олимпик» из Лиона и «Лейпциг».

Однозначно можно утверждать: петербургскому клубу повезло. И дело даже не в том, что с этими соперниками «Зенит» уже встречался: с кем-то еще во времена Лучано Спаллетти, с кем-то — совсем недавно. Все познается в сравнении: условные «Боруссия» из Дортмунда, финалист Лиги Чемпионов «Тоттенхэм» из Лондона или страстный «Галатасарай» из Стамбула в теории доставили бы петербуржцам куда больше проблем.

Португальская «Бенфика» – один из самых титулованных клубов Португалии, представитель большой футбольной тройки этой страны наравне с «Порту» и «Спортингом». Чемпионат «орлы» выигрывали 37 раз (это рекорд), кубок — 29 раз (тоже рекорд). В настоящий момент клуб из Лиссабона занимает 21 место в рейтинге УЕФА («Зенит» – 19-ый). Кубок Чемпионов — прообраз Лиги — выигрывали дважды, но очень давно: в 1961 и 1962 годах.

В нынешнем составе есть смысл отметить капитана команды, бразильского центрального защитника Жардела, который выступает за клуб аж с 2011 года. Главный тренер — 43-летний Бруну Лажи, который возглавил «Бенфику» 3 января 2019 года. Именно под его руководством клуб оформил 37-ые золотые медали; также на его счету 2 победы подряд в лиссабонском дерби и разгром «Националя» со счетом 10:0.

Реклама



«Зенит» встречался с «Бенфикой» и во времена Спаллетти, и с Андре Виллашом-Боашом во главе. Именно на клуб из Лиссабона «Зенит» попал в своем первом выходе в весеннюю стадию Лиги Чемпионов в 2012 году. Тогда на морозной «Петровском» щелочку — по меткому замечанию комментатора Геннадия Орлова — нашел Роман Широков, прекрасный гол забил нынешний главный тренер Сергей Семак. Однако благодаря спорной игре нынешнего тренера вратарей Юрия Жевнова португальцы смогли забить 2 мяча: первая встреча завершилась со счетом 3:2. У себя дома «Бенфика» безжалостно уничтожила мечты о выходе в ?: 2:0. В составе победителей блистал будущий полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. В групповом этапе сезона 2014-2015 команда Боаша дважды оказалась сильнее, победив в гостях 2:0, а дома добившись победы с минимальным преимуществом.

Еще раз клубы встречались между собой в последнем матче петербургского клуба в Лиге Чемпионов в настоящий момент: в 1/8 финала в сезоне 2015-2016 португальцы выиграли дома 1:0 («Зенит» пропустил на 91 минуте после удаления Доменико Кришито) и в гостях (на «Петровском» счет открыл Халк, однако «Бенфика» оформила волевую победу, дожав петербуржцев в финальные 10 минут).

«Олимпик» из Лиона (27 место в рейтинге УЕФА) — рекордсмен: чемпионат Франции в период с 2002 по 2008 «ткачи» выигрывали 7 раз, установив такую монополию в Лиге 1, о которой нынешним шейхам с ПСЖ можно только мечтать.

Максимум в Лиге Чемпионов — полуфинал в 2010 году. Из «Лиона» в «Зенит» переходил 2 года назад Эммануэль Маммана. В ворота «Лиона» забивал Малком, выступая за «Бордо».

Из нынешнего состава можно выделить Мемфиса Депая, суперталантливого голландского форварда. У Депая, игравшего против «Зенита» за ПСВ, не получилось громко заявить о себе в «Манчестер Юнайтеде», и свою карьеру 25-летний форвард успешно перезапускает во Франции. Главный тренер клуба — бразилец Силвиньо, поигравший в свое время в «Арсенале», «Сельте» и «Барселоне». «Олимпик» бывший защитник возглавил тоже совсем недавно: 19 мая 2019 года. До того успел поработать ассистентом в «Интере» Роберто Манчини и у Тите в сборной Бразилии.

«Зенит» встречался с французами в рамках группового этапа Лиги Чемпионов 2015-2016: в той триумфальной кампании команда Боаша обыграла французов дважды. Дома 3:1 (забивали Халк, Данни и Дзюба), в гостях — 2:0 (дубль у Артема).

«Лейпциг» (69 место в рейтинге УЕФА) – самый юный из соперников «Зенита», основан совсем недавно: в 2009 году. Несмотря на скромную историю, команда из Восточной Европы одно из открытий европейских чемпионатов последних лет. Стоимость составов тот еще показатель — уж слишком условная величина, но разница с «Зенитом» разительная: 522 млн евро у немцев против 208.

Реклама





Бронзовые медали «Лейпцига» тоже есть смысл воспринимать по-особенному: в турнире, где уже много лет с отрывом доминирует «Бавария», третье место, по сути, ближе ко второму. К слову, чемпионы из Мюнхена в прошлом сезоне пропустили 29 голов. «Лейпциг» – 32. Остальные команды — в 1,5-2 раза больше.

Главный тренер немцев существенно младше своего петербургского коллеги. Собственно, Юлиан Нагельсман моложе практически всех своих коллег в Европе: ему 32 года. Имя себе сделал, сверкнув в «Хоффенхайме» в еще более юном возрасте; этот сезон — дебютный в «Лейпциге». Специалисты называют Нагельсмана одним из самых талантливых представителей нового тренерского поколения. Семак после жеребьевки отмечал: «Даже Юрген Клопп не хотел встречаться с «Лейпцигом»».

С немцами «Зенит» встречался совсем недавно: в 1/8 Лиги Европы весной 2017 года. Это была уже финишная прямая итальянца в петербургском клубе: Манчини уже откровенно давал понять, что мыслями он в сборной Италии. В гостях команда из самого северного города-миллионера уступила с минимальной разницей: 2:1. Ничья дома 1:1 поставила точку в той еврокубковой кампании, а сама встреча запомнилась разрывом связок колена Александра Кокорина уже в дебюте матча.

Понятно, что на бумаге, в теории, шансы «Зенита» на выход из группы выглядят сносно. Уж точно предпочтительней, чем у московского «Локомотива», которому достались «Ювентус», «Атлетико» и «Байер». Как петербургский клуб пройдет эту дистанцию в 6 матчей в реальности — загадка. Этот текст сдается еще до конца трансферного окна, поэтому пока даже невозможно предположить, кто будет выступать за «Зенит» в главном клубном турнире мира: команду так и не покинули Эмилиано Ригони с Робертом Маком — не говоря уж про незаявленного Матиаса Краневиттера, до сих пор числящего на балансе, – а трансфер уровня Малкома, на который намекал главный тренер, так и не состоялся.

В любом случае совсем скоро гимн Генделя прозвучит на Газпром Арене. В истории «Зенита» бывали совершенно скомканные кампании, когда клуб умудрялся выйти в плэй-офф Лиги Чемпионов даже с 6 очками. В то же время 11 лет назад «Зенит» под руководством Дика Адвоката достойно выглядел и в матчах с «Ювентусом», и с мадридским «Реалом».

Нападающий Артем Дзюба прокомментировал результаты с присущим оптимизмом: «Я очень хотел «Реал», честно. Это моя любимая команда, очень ждал ее. В этом плане «Локомотиву» повезло — они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шансы выйти из группы».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"