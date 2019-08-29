«Угрозы экипажу нет». На МКС сработала аварийная сигнализация

На Международной космической станции 29 августа сработала аварийная сигнализация.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос. Инцидент был связан с повышением уровня кислорода на станции.

«Сработала сигнализация, угрозы экипажу и станции нет. Необходимые меры предприняты, сейчас ситуация штатная», – объяснил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Ранее космонавт Алексей Овчинин сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о срабатывании аварийной сигнализации в американском сегменте МКС из-за повышения уровня кислорода в российском модуле «Звезда». Причины утечки кислорода не сообщаются.

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В данный момент на борту МКС работают двое россиян – Алексей Овчинин и Александр Скворцов, трое американцев – Ник Хейга, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянский астронавт Лука Пармитано.