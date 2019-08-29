Нахимичили на 1,8 миллиарда. Петербургский трейдер втянул швейцарского гиганта и «Роснефть» в налоговый скандал
Петербургские налоговики всерьез взялись за одного из старейших петербургских участников рынка химических компонентов ООО «Оффо-трейд». От него требуют отдать в казну 1,8 млрд рублей. В деле фигурируют астрономические дивиденды, по касательной эта история бросает тень на крупную швейцарскую фирму Clariant и «Роснефть».
Комсомольский НПЗ//Евгений Переверзев/Коммерсантъ
Уголовное дело пока возбуждено «в отношении неустановленных лиц», но гендиректору и владельцу «Оффо-трейд» Сергею Фомину стоит волноваться. В бизнесе он с незапямятных времен: первое ТОО «Оффо» учредил еще в 1993 году. Поставлял на российские химические предприятия специальные компоненты, в том числе, присадки на нефтеперабатывающие заводы. На пике успеха нового юрлица — того самого ООО «Оффо-трейд», в 2016 году выручка — почти 3,5 млрд рублей. Когда весной 2018 года ГСУ СК возбуждало дело по уклонению от уплаты налогов, бизнес явно уже шел не так здорово — в тот год выручка упала до 1 млрд рублей.
Сейчас все телефоны офиса на Большой Пороховской молчат, выйти на связь с самим Сергеем Фоминым «Фонтанке» не удалось. Хотя вопросов к нему много, и не только у журналистов. В картотеке арбитража — банкротный иск от ФНС к «Оффо-трейд» с суммой претензий в 1,66 млрд рублей. Год назад претензии были чуть больше — 1,8 млрд рублей. Чтобы гарантировать возврат недоимок, ФНС арестовала счета фирмы, дебиторскую задолженность на 145 млн рублей и имущество — на 18 млн рублей.
Компания оспаривает решения налоговой. В прошлом году не вышло — в двух инстанциях суд признал арест счетов законным. Сейчас еще один иск отклонен в первой инстанции, а третий рассматривается.
Если принимать во внимание лишь данные из открытых источников, главная претензия налоговиков — вывод денег со счетов. Причем, часть средств, по их версии, уходила прямо во время выездной проверки налоговой. Особенно впечатлил проверяющих размер выплаченных по итогам 2017 года дивидендов — 649 млн рублей. Исходя из того, что единственным участником ООО является сам Сергей Фомин, то ответственность за это решение целиком на нем. Он же и единственный, кому в 2018 году должны были достаться эти деньги. В этом году таким же образом он снова порадовал себя за финансовые успехи фирмы — теперь на 158 млн рублей.
Но налоговая считает, что так делать было нельзя: размер нераспределенной прибыли был меньше цифры дивидендов. Правда, имеющиеся в открытом доступе бухгалтерские документы «Оффо-трейд» говорят об обратном: за предшествующие выплате годы у компании накопилось 526 млн рублей, а за 2017 год размер чистой прибыли составил еще 344 млн рублей.
Есть у налоговой и другие аргументы, почему нельзя было платить такие дивиденды. Во-первых, раньше Сергей Фомин их себе не платил. А во-вторых, эти деньги «фактически стали недоступны для мер принудительного взыскания». Но на момент их получения, никаких претензий еще не было предъявлено — налоговая сама же и говорит, что это случилось в ходе проверки. И если не высказывать крамольную мысль, мол, инспекторы заранее знали, что будут требовать, и лишь искали повод для этого, то позиция ФНС кажется в этом споре нелогичной.
Однако суд решил иначе, и не стал отменять решение налоговой об аресте счетов компании, который фактически поставил крест на ее четвертьвековом пути.
История с уголовным делом — еще запутаннее и информации по ней куда меньше. Редакции известно лишь, что это дело есть, и что статья серьезная — 199, ч.2, п. «б», по ней грозит до 6 лет лишения свободы. Что суть претензий — в организации цепочки подставных фирм, и что эта схема позволила сильно сократить налогооблагаемую базу на те самые искомые 1,8 млрд рублей. В качестве возможных участников этой схемы кто-то мог бы усмотреть сотрудников ЗАО «Петросвет», ООО «Юридическая фирма Диалог» и — самое интересное — российское представительство швейцарского химического гиганта Clariant (выручка в 2018 году — около 8 млрд долларов) и ООО «Клариант РУС». Якобы руководитель одного из департаментов «Клариант РУС» также участвовал в организации, как выражаются государевы люди, схемы поставки товара на российские нефтепрерабатывающие заводы.
Что это за НПЗ, понятно. В 2013-2016 гг. «Оффо-трейд» становился победителем в конкурсах «Роснефти» почти на миллиард. Депрессорно-диспергирующие присадки поставлялись на Комсомольский, Ачинский, Рязанский, Саратовский нефтеперерабатывающие заводы. В 2017 году выиграть в огромном заказе «Роснефти» на 1,8 млрд рублей фирме не удалось — предпочтение было отдано одному из главных конкурентов Clariant на мировом рынке — германской Innospec. Почему так вышло — не имеет значения. Главное — становится понятно, почему у фирмы падала выручка. В 2018 году «Оффо-трейд» удалось поставить лишь небольшой объем нефтехимии на один из НПЗ «Башнефти» (контролируется «Роснефтью») всего на 92 млн рублей.
«Фонтанка» направила просьбы прокомментировать эту ситуацию в «Роснефть» и в головной офис Clariant. От «Роснефти» ответа не пришло, а швейцарцы заявили, что, во-первых, всегда действуют в полном соответствии с международными и национальными законами, а во-вторых, конкретно к ним никаких налоговых претензий нет, так что и комментировать они это дело не будут.
Тем не менее, «Фонтанку» уверяют, что в деле действительно видятся некие 15 «сомнительных контрагентов по поставке химической продукции», а наценка, якобы увеличивалась в 3-5 раз. Дело доходило чуть ли не до обысков в российском офисе Clariant и изъятия переписки и договоров поставки. Каким образом, «Оффо-трейд» умудрялся водить за нос две этих крупных компании, при том, что поставщики на НПЗ определялись по конкурсам, где все цены видны, как на ладони, не очень понятно.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»