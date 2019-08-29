«Левада-центр»: Деятельность Путина не одобряет каждый третий россиянин

31% россиян не одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России. 67% одобряют его работу на высшем государственном посту. Об этом сообщает «Левада-центр» 29 августа.

Данные свежего рейтинга одобрения институтов власти не сильно отличаются от показателей других месяцев 2019 года. Одобрение Путина с начала года выросло с 64%, неодобрение упало с 35%.

Минимальный негатив к работе второго президента России граждане испытывали в 2014 году. Тогда лишь 15% россиян не одобряли действия первого лица. Тогда же был зафиксирован максимум доверия к Путину – 84%.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в августе 2019 года вызывает симпатии лишь у 36% граждан. Не одобряют его работу 63% респондентов «Левада-центра». В то же время в целом работу правительства страны одобряет 44% россиян. 55% недовольны работой действующего состава кабинета министров.

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Симпатии граждан РФ к работе депутатов Госдумы похожи на отношение к Медведеву. Труд народных избранников устраивает лишь каждого третьего – 37%. 60% участников исследования независимой от государства социологической службы работу нижней палаты парламента страны не одобряют.

В то же время каждый второй россиянин в конце лета 2019 года выразил уверенность, ч то страна двигается в правильном направлении – 49%. 42% считают, что нынешние власти ведут страну не туда, куда надо. Минимальная поддержка курса страны была в 2000 году. Тогда в правильность пути развития Родины верили лишь 29% граждан.

АНО «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов Минюста. Руководство соцслужбы с этим не согласно, о чём директор центра Лев Гудков говорил в том числе в интервью «Фонтанке».