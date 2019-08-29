Финский Valio будет делать продукты из водорослей Балтики

Финский молочный концерн Valio будет использовать водоросли из Балтийского моря в производстве своей продукции. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба компании.

Valio подписал соглашение со стартапом в сфере переработки водорослей Origin by Ocean.

Исследователи из научно-исследовательской группы Valio проверят, как полученные из морской флоры ингредиенты могут использоваться в пищевых продуктах. Компания указывает на возросшую роль перекусов в современной жизни, поэтому производитель ищет натуральные составляющие, которые помогут сохранить продукт до истечения срока годности.

"Здорово участвовать в поддержке финской компании, которая разрабатывает пищевые инновации из водорослей Балтики. В течение десятилетий Valio накопила богатый опыт производства продуктов из разного сырья, от молока до овса и ягод. Теперь очень интересно пробовать новое для нас сырье вместе с молодой компанией", – заявил директор по исследованиям и разработкам Valio Харри Каллиойнен.

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В каких именно продуктах Valio будет использовать водоросли, не уточняется.

Один из самых распространённых производных из водорослей – агар-агар. Он является натуральным заменителем желатина. В пищевой промышленности (пищевая добавка Е406) агар-агар применяют как загуститель при производстве супов, соусов, мороженого, мармелада, зефира, жевательных конфет, пастилы, начинок разного рода, суфле, диетических продуктов, шариков для жемчужного чая, джема, конфитюра.

Ранее сообщалось, что Valio запустил новую производственную линию на заводе «Галактика» в Гатчине стоимостью 70 млн рублей.