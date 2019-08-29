Санкт-Петербург занял пятое место среди шумных городов-миллионников

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Согласно данным сервиса Domofond.ru, Санкт-Петербург занял пятое место среди шумных городов-миллионников. Специалисты портала провели опрос 100 000 человек с целью выяснения, какой город России является самым шумным. Для каждого региона был рассчитан средний балл, отражающий степень удовлетворённости жителей уровнем тишины.

При этом площадь Петербурга такова, что по районам существенно отличается плотность населения, инфраструктура, ландшафт, уровень шума.

Звуковой фон окружает нас везде. К примеру, капли дождя в единицах измерения звука составляют около 40 дБ, шоссе в час пик – 85 дБ, рок-концерт – 105. Показатель на уровне 130 является болевым порогом для человека. Основной источник шума в городской среде – транспорт. Повышенный акустический фон «благодаря» автомобильным магистралям фиксируется в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Фрунзенском и Кировском районах.

Для города-миллионника ситуация с шумом в Петербурге отнюдь не катастрофическая. Ученые из Балтийского технического университета и Института архитектуры провели масштабное исследование, выявив все акустические источники в Петербурге. Средний уровень городского шума достигает примерно 60 дБ. Для сравнения, в Нью-Йорке и Токио этот показатель давно перешагнул за 80.

К наиболее тихим местам проживания относятся Пушкинский, Выборгский, Курортный, Колпинский и Кронштадтский районы.

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