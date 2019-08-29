Забытый в Крестах. Как следствие в суде не выпросило ареста для обвиняемого в покушении на убийство журналиста

В Петербурге следствие провалило арест обвиняемого в покушении на главреда калининградской газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова. Михаила Васюка, которого журналист четвёртый год называет киллером, забыли в Крестах. Суд дал шанс исправиться.

Дмитрий Лекай/Коммерсантъ

Приморский райсуд Петербурга ходатайством о мере пресечения для Михаила Васюка озадачили 29 августа. В сентябре прошлого года он получил 12 лет за двойное убийство, раскаялся, извинился, уже успел обжиться в колонии под Архангельском, но был сдёрнут с места по делу журналиста Рудникова. Объяснить причины ему не успели и, похоже, интрига затянется. Прятать за решёткой и так лишённого свободы суд счёл излишеством.

Ожидающие Васюка стали собираться перед залом судьи Елены Цибизовой незадолго до полудня. К часу закрытые двери гипнотизировали адвокат в компании знакомых и одинокого журналиста. Прокурор и следователь занимались тем же, но отдельно – буфером между защитой и обвинением стали пустые скамейки. Конвой запаздывал. Ажиотажа не было, понимания – как будто бы тоже.

Главный редактор газеты «Новые колёса» и тогда ещё депутат региональной думы Рудников получил пять ножевых ранений в марте 2016 года. Имена несостоявшихся киллеров тайной для него не остались: ножом орудовал Алексей Каширин, удерживал будто бы Михаил Васюк, оба прибыли в Калининград из Петербурга. Рудников назвал даже имя водителя и того, кто мог стоять за покушением. Задержали только Каширина. В ноябре 2017 года за покушение на убийство его приговорили к девяти годам строго режима.

Васюк проходил по делу свидетелем, Рудников не оставлял попыток достучаться до следствия, в том числе и через своё издание. После серии публикаций о слишком заметном быте генерала СК Виктора Леденёва, в ведомстве которого буксовало расследование, журналист рассчитывал получить досье на тех, кто подослал к нему убийц. Вместо этого сам попал за решётку с перспективой переселиться в колонию на десять лет. Обвинение развалилось в суде, в июне Рудников вышел на свободу, рассчитывая, что по примеру Голунова головы полетят. Пока надежды не оправдались, зато дело о покушении спустя почти три с половиной года обрело второго обвиняемого.

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– Установлено, что в период с 14:30 до 15:30 17 марта 2016 года Васюк и Каширин … по предварительному сговору с целью причинения смерти Рудникову совершили нападение в кафе «Солянка». С места происшествия Васюк и Каширин скрылись на «Мерседесе», за рулём сидело неустановленное следствием лицо, – зачитал следователь, удивив адвоката категоричностью.

– Презумпция невиновности, – напомнила Надежда Жирнова следователю на что получила не менее безапеляционное:

– Причастность подтверждается в том числе заключениями экспертов, показаниями потерпевшего, свидетелей, проверкой показаний на месте и другим. Свидетель опознал его как лицо, которое он забирал из аэропорта в Калининграде, а после преступления отвозил обратно.

Судья пролистала материалы, выборочно перечисляя протоколы допросов. Все датированы 2016 и 2017 годом, ничего позднее названо не было. Терявшийся на фоне следователя прокурор попытался было робко засекретить заседание, но не вышло.

– Васюк, можете сесть, – обратилась судья к фигуранту. Стоявший перед ним полицейский наконец смог изучать мускулатуру бывшего коллеги, не задирая голову.

Васюку в октябре исполнится 39 лет. Родился в Ленинграде, служил в полиции. Сейчас осваивает работу с деревом в архангельской колонии. Уже не женат и больше в Петербурге не зарегистрирован. Старшему сыну 16 лет, младший летом отметил двухлетие. Отец знает его скорее по фотографиям – рождение ребёнка пришлось на его задержание.

В сентябре прошлого года судья Московского райсуда Ковалёва – та же, что не признала в Рудникове вымогателя – приговорила экс-полицейского к 12 годам строго режима за двойное убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и похищение. Васюк всё признал, был словоохотлив, его дело рассматривали в особом порядке. По совпадению, его подельники как раз слушали приговор в Горсуде. fontanka.ru/2019/08/29/115/

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– Где вы содержитесь? – уточнила судья Цибизова.

– В ИК-5 в Коряжме, сейчас в СИЗО-1. Меня… Не знаю, как сказать, – успел подзабыть профессиональные термины Васюк, но судья пришла на помощь:

– Этапировали. Кто?

– Не знаю, кто. Меня привезли, и Геннадий Евгеньевич сказал, что …

– Э-та-пи-ро-ва-ли, – повторила урок судья и подсказала новое понятие: – Для каких-то следственных действий?

– Я не знаю. Он мне не сказал.

Как заявил следователь Бородин, дело о покушении на Рудникова находится в его производстве, 31 июля зампредседателем СК РФ продлён срок следствия. В этот раз до начала декабря. Этапированием Васюка Бородин озадачился весной. Судя по словамам фигуранта, к общению с ним стремились, да не очень: в Крестах он застрял почти на всё лето.

Радость от возвращения в родной Петербург Васюк испытал едва ли. Колония – далеко не курорт, но условия изолятора строже. Заключенный остался без работы, прогулок и пусть редких, но встреч с бывшей супругой. Скостить срок тоже не вышло – для осуждённых за особо тяжкие день в СИЗО на полтора дня в колонии не пересчитывается.

– Когда вы направили постановление в колонию, чтобы этапировали в следственный изолятор? – уточнила судья.

– Постановление было направлено 22 мая.

– Вам известно, когда Васюка этапировали?

– Нет, ваша честь, мне неизвестно, – осознание просчёта выразилось в горестном «Да уж», но не проняло:

– А вы этим интересовались?

– Конечно! – как будто обиженно вскинулся следователь, но тут же признал виновато : – Нарушение действующего законодательства… Изолятор не уведомил нас, когда его привезли.

– Давайте так. Его этапировали по вашему постановлению? По вашему. И когда вы узнали, что он в СИЗО?

– 19 августа. Коллега находился в изоляторе, я попросил его зайти в спецчасть, поскольку неоднократно делал звонки, но мне не предоставляли информацию.

– Узнали от коллеги, что ли? – не смогла скрыть удивления судья и словно разочаровалась: – И вы не выясняли, когда он был этапирован?

– Вот сделали запрос в УФСИН, пока не ответили. Насколько понимаю, сейчас служебная проверка проходит по этому поводу. Мне лично, когда я обращался к этому… старшему по режиму, не смог предоставить информацию, – внезапно начал заикаться следователь.

Адвокат результаты проверки решила не ждать и выяснила у первоисточника:

– Васюк, вас когда этапировали из Архангельска?

– 24 мая. 27-го я был на Арсенальной, потом перевели в СИЗО-1, – видимо, вспомнив нелёгкую дорогу, Васюк встал, обхватил прутья. Полицейский робко махнул рядом с массивной ладонью, обозначив просьбу не сжимать решётку.

– Ваша честь, немножко путается, судя по всему, в датах Михаил Олегович. Максимальный срок содержания в изоляторе по моему постановлению – два месяца, других постановлений не было, – не потерял веру в документы следователь.

Этапирование из колонии – процедура стандартная и, обычно, не быстрая. Ждать «заказанных» порой, действительно, приходится, и сотрудник СК настраивался именно на это. В Кресты после скандала с избитым заключённым как раз наведалась комиссия из центрального аппарата ФСИН, начальство и сотрудники были заняты проверкой.

Обнаружив пропажу 19 августа, следователь 23-го предъявил обвинение. Допросить в новом статусе Васюка также успели. Каясь в прошлых убийствах и охотно сотрудничая со следствием, своё участие в покушении на Рудникова он отрицает. Адвокат настаивает, что его визит в Калининград и пребывание в том самом кафе доказательством считать нельзя. Её подзащитный встал на путь исправления: в колонии его узнали как тихого, спокойного, избегающего конфликтов. «Идёт на контакт, в пристрастии к азартным играм не замечен».

В СК рисуют иного Михаила. По данным следствия, он знает адреса и телефоны свидетелей и потерпевшего и может представлять для них опасность. В деле остаются неустановленные лица, которым получивший волю Васюк может помочь скрыться. Кроме того, шанс обрести свободу есть и у него: прошлый приговор не обжалован.

– Имеются основания полагать, что, опасаясь уголовного наказания, Васюк скроется от следствия и суда. В том числе, используя безвизовые отношения РФ и ряда других стран, – нагнетает следователь. – Поэтому арест на время предварительного следствия является актуальным, вне зависимости от того, что он в колонии.

Должного понимания в лице судьи он не находит и припоминает, что одному из свидетелей ещё до задержания Васюка приходили угрозы на телефон. Впечатлить не удаётся.

– У вас есть доказательства, что это делал именно он?

– Действующее законодательство запрещает проводить следственные действия в колониях. В случае, если ему не избрать меру пресечения, то Васюк будет этапирован обратно. Придётся его по-новому этапировать сюда, – переходит к сути следователь и едва слышно добавляет: – Это время займёт.

Судья Цибизова раздумывала меньше получаса. Сомнений в ненадёжности колонии у неё не возникло, ходатайство об избрании меры пресечения отклонено. Желающим завершить следственные действия предстоит отточить процедуру переброски обвиняемого из колонии и навык его поиска в изоляторе. Приговорённый к 12 годам в колонии Васюк едва ли огорчиться возможности время от времени путешествовать, пусть и без особого комфорта.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»