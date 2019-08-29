До конца года 14 нерегулируемых «зебр» в Петербурге оснастят импульсными светофорами

В Петербурге на 2019 год запланирована установка импульсных светофоров на 37 пешеходных переходах, к концу лета программу выполнили на 60%, сообщила 29 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

По данным на конец августа, 23 перекрестка оснастили импульсными светофорами, которые предупреждают мигающим желтым светом водителей о приближении в нерегулируемому пешеходному переходу. Еще 14 устройств установят до конца года. Большинство из них находятся вблизи общеобразовательных учреждений.

В Адмиралтейском районе планируется поставить импульсный светофор на перекрестках 4-й и 5-й Красноармейских улиц с Советским переулком. На Васильевском острове — на перекрестках набережной Лейтенанта Шмидта с 10 – 11-й линиями и Среднего проспекта с Опочининой улицей.

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В Центральном районе предупреждающие устройства появятся вблизи школ № 300,181,185,211,155, около Большой Московской, 3, Шпалерной улицы, 33, и на перекрестках Гангутской – Гагаринской улиц, Гороховой – набережной реки Мойки, Греческого проспекта – 7-й Советской улицы, Греческого проспекта – 4-й Советской улицы.

Обезопасят таким образом переходы пяти школ в Невском районе. Светофоры поставят на пересечении улиц Ольги Берггольц – Невзоровой (школа № 340), Шлиссельбургского пр. – пер. Слепушкина (школа № 348), напротив проспекта Елизарова, дом 7 (школа № 329), Караваевской ул., 10 (школа № 557), и ул. Белышева, 6 (школа № 333).