Бывшего чемпиона UFC в уличной драке отправили в нокаут пощечиной

Американский боец Би Джей Пенн пострадал в результате уличной драки в минувшую среду, 28 августа, на Гавайях. Начиналось все неплохо для бывшего чемпиона UFC. Пенн справился с попыткой соперника перевести бой в партер, но потом пропустил две хлесткие пощечины и свалился как подкошенный.

Видео появилось в Сети. При падении Пенн ударился головой об асфальт, из-за чего будет вынужден пропустить турнир UFC 242 в Абу-Даби. Доброжелатели тут же занесли в статистику Пенна в «Википедии» поражение от «<упитанного> гавайца с голым торсом».

Около 10 лет назад Би Джей Пенн считался звездой UFC. Он был чемпионом в категориях до 70 и до 77 кг. Пенн продолжает драться в UFC, но в последний раз выигрывал в 2010-м (в том же году Пенн потерял титул чемпиона в весе до 70 кг). С тех пор у него семь поражений подряд.

Напомним, что российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет защиту чемпионского титула UFC в Абу-Даби 7 сентября в бое против Дастина Порье.