«Россия, Россия, Россия и российские олигархи». Трамп опроверг посредничество российских олигархов при получении кредитов

Президент США назвал ложью обвинения телеканала MSNBC в том, что его корпорация Trump Organization брала кредиты в Deutsche Bank под гарантии россиян, имена которых не называются.

«Самое смехотворное утверждение из всех – о том, что Россия, Россия, Россия или российские олигархи подписали кредитные документы, гарантии для меня», – написал 29 августа в своем твиттере Дональд Трамп.

....for the most ridiculous claim of all, that Russia, Russia, Russia, or Russian oligarchs, co-signed loan documents for me, a guarantee. Totally false, as is virtually everything else he, and much of the rest of the LameStream Media, has said about me for years. ALL APOLOGIZE!