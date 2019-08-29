«Россия, Россия, Россия и российские олигархи». Трамп опроверг посредничество российских олигархов при получении кредитов

Президент США назвал ложью обвинения телеканала MSNBC в том, что его корпорация Trump Organization брала кредиты в Deutsche Bank под гарантии россиян, имена которых не называются.

«Самое смехотворное утверждение из всех – о том, что Россия, Россия, Россия или российские олигархи подписали кредитные документы, гарантии для меня», – написал 29 августа в своем твиттере Дональд Трамп.

....for the most ridiculous claim of all, that Russia, Russia, Russia, or Russian oligarchs, co-signed loan documents for me, a guarantee. Totally false, as is virtually everything else he, and much of the rest of the LameStream Media, has said about me for years. ALL APOLOGIZE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 sierpnia 2019

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По его словам, журналист Лоуренс О'Доннелл, который рассказал о посредничестве россиян, «годами» пытается распространять «абсолютную ложь» про президента.

Ранее юристы Дональда Трампа обратились к корпорации NBC Universal, куда входит телеканал MSNBC, с требованием принести извинения. Проверка показала, что у О'Доннелла был всего один источник, близкий к банку. Сам журналист в твиттере признал, что «допустил ошибку в суждении» и не проверил информацию.