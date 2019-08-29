Смольный проведет ревизию городских бань. В прошлом году за счёт города помылись 1,3 млн человек

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле проведет инвентаризацию городских бань. Об этом сообщил 29 августа в ходе нулевых чтений проекта бюджета на 2020 год глава ведомства Юрий Калабин.

Сейчас город субсидирует 27 банных комплексов в составе 17 организаций. В прошлом году на них было выделено 260 млн рублей дотаций. Обслуживают они 1,3 млн человек. Таким образом, помыв одного петербуржцы обошёлся городу в 200 рублей. В этом Смольный заложил 266 млн и попросил дополнительное финансирование в 2,7 млн на банно-прачечный комбинат "Скат". Но глава комитета не исключил, что необходимость в городских банях есть не во всех районах. Также, по его мнению, городу следует субсидировать услугу лишь для социально незащищённых слоев.

"Нужно проверить целесообразность подобных трат. Это стоимость детского садика, которых нам так не хватает", – сказал Юрий Калабин.

По его словам, одного начальника бани, подведомственной Смольному, он уже уволил. Причиной стал недоделанный ремонт.

Итогами инвентаризации Юрий Калабин пообещал поделиться к концу сентября.