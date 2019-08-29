Пятеро членов ОПГ в Петербурге разделили между собой 70 лет колонии. Пока их судили, «коллеге» добавили эпизод с покушением на Рудникова, а «помощника» оперативника выпустили на свежий воздух

Суд в Петербурге реальными сроками завершил расследование дела ОПГ, которая обманывала, била и убивала. В команде были адвокат, полицейский и не избежавший подозрений в покушении на убийство калининградского журналиста Игоря Рудникова.

О приговоре 29 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Ахмедудин Сахратулаев и бывший оперативник уголовного розыска Евгений Попов получили по 18 лет колонии строгого режима, Борис Клементов осужден на 16 лет, Сергей Орлов на 12, шесть лет получил Игорь Тихомиров, он отправится в колонию общего режима. Единственная, кто на заседании 29-го числа признала вину, была Светлана Боевая. Ей суд назначил условное трехлетнее наказание. Суд также удовлетворил гражданские иски на общую сумму 8 млн рублей.

Всего в ОПГ было восемь человек, двое сразу после задержания не стали отпираться и прошли через особый порядок. Это адвокат Александр Кайданов и признавший вину в двойной убийстве Михаил Васюк. Последний отбывал наказание в колонии Архангельской области, пока ему не добавили эпизод с покушением на журналиста Игоря Рудникова. Он снова в Петербурге, из Крестов Васюка возили в суд одновременно с товарищами по ОПГ. Вину он не признает, хотя сам Рудников три года указывал на него как на своего несостоявшегося убийцу.

В деле ОПГ был и еще один персонаж – по версии следствия, самозваный полковник ГРУ носил за освобождение оперативника Попова миллионы. Таалайбека Абаданова арестовали в марте прошлого года, у него нашли удостоверения Следкома, прокуратуры и ГРУ, все с его фото. В июне прошлого года Приморский районный суд отпустил его под домашний арест, а в октябре не удовлетворил ходатайство следствия о его продлении. Абаданов на свободе, подает жалобы на действия следствия и прокуратуры, которые суд удовлетворяет.

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ОПГ начала свою деятельность в 2010 году, Сахратулаев считается ее основателем. В суде устояли эпизоды с похищением коммерсанта, у которого по поддельной долговой расписке злоумышленники выманивали 10 млн рублей. Еще через полгода его возле дома все те же персонажи насмерть забили монтировкой.

Личная неприязнь надолго отправила в больницу жительницу Петербурга, ее тоже били железом и ножом. На счету фигурантов также аферы с недвижимостью на полтора миллиона и попытка обмануть банк.